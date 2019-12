Abwechslungsreiche Klänge am Stephanitag

Am Donnerstagabend war es wieder soweit: Der Musikverein Sigmarszell lud zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert am zweiten Feiertag nach Schlachters ein. Eröffnet wurde das Konzert – welches den musikalischen Höhepunkt im Jahresverlauf des Musikvereins bildet – auch in diesem Jahr wieder von der Jugendkapelle Leiblachtal. Das erste Stück „Young Fanfare“, eine einfache aber klangvolle Fanfare vom Tiroler Komponisten Martin Scharnagl wurde unter der Leitung von Carolin Traut dargeboten. Mit dem folgenden Stück, einem abwechslungsreichen Medley von Pink, arrangiert von Alecia Moore übernahm Oliver Stohr den Taktstock und schenkte, gemeinsam mit seinem jungen Orchester, den Zuhörern mit „A Song for you“ von Otto M. Schwarz noch eine Zugabe. Mit viel Applaus bedacht, konnte jeder im Saal sehen, dass im Leiblachtal ein sehr talentierter Nachwuchs heranreift und die Zukunft des Vereins gesichert zu sein scheint.

Andreas Schmid begrüßte im Anschluss im Namen der Vorstandschaft alle Gäste, Ehrengäste und Mitglieder sowie die Vertreter des Bezirksmusikverbands und dankte allen Helferinnen und Helfer für die Mitgestaltung des Abends, in der festlichen geschmückten Halle. Ein ganz besonderer Dank an diesem Abend galt den Dirigenten der Jugendkapelle, Oliver Stohr und Carolin Traut für ihre langjährige und erfolgreiche Arbeit mit der Jugend. Nachdem Oliver Stohr von Beginn an und Carolin Traut seit vier Jahren mit dabei ist, war dies ihr letztes Konzert mit der Juka. Ab Januar übernimmt Maria Sturm aus Hergensweiler den Taktstock. Durch das abwechslungsreich zusammengestellte Programm an diesem Abend führte Dirigent Christian Beemelmans persönlich und eröffnete dabei das Konzert des MV Sigmarszell weihnachtlich mit jeweils zwei Strophen von „Zu Bethlehem geboren“ und „Es ist ein Ros entsprungen“. Gefolgt von dem ruhigen und entspannten Marsch „Euro Celebration“ des belgischen Komponisten André Waignein. Ein festlich, feierlicher Einstand in einen ansprechenden und hochwertigen Konzertabend. Das zweite Lied auf dem Programm, „A Song for Japan“ wurde von Steven Verhelst als Erinnerung an die Katastrophe von Fukushima komponiert. Das imposante, emotionale und technisch anspruchsvolle Stück startete mit einem Posaunen-Solo und endet mit einem „besonderen“ Schlussakord, welchen wohl nur das geübte Ohr erkannte. Mit dem dritten Stück „Where Eagles Soar“ von Steven Reineke zog es die Zuhörer in die idyllische Landschaft von Maine. Immer weiter aufsteigend entführte das Stück träumerisch in die Schönheit und Weite der Möglichkeiten.

Bevor es in die Pause ging standen noch die Ehrungen des Abends auf dem Programm. Andreas und Patrick Schmid ehrten zusammen mit Musikbezirksleiter Helmut Münzel – Katharina Thullner und Lara Varol für das bestehen des silbernen Leistungsabzeichens sowie Jasmin Schmid, Mona Hagen, Rebecca Gerstmayr, Nicolai Schmid, Daniel Henke und Tobias Moser für je zehn Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Lorenz Taube und Christoph Kern für je 15 Jahre Treue zum Verein.

Nach der Pause ging es stimmungsvoll mit „Lord Tullamore“ weiter. Die mitreißende dreiteilige Komposition des niederländischen Komponisten Carl Wittrock ließ seine Zuhörer mit technisch anspruchsvollen und strahlenden Passagen sowie gefühlvollen und ruhigen Momenten an der irischen Folk Music teilhaben. Das nächste Stück, die leidenschaftliche Melodie aus John Williams Theme from „Schindler´s List“, arrangiert von Jan de Haan nahm die Musiker und das Publikum gefangen – durch eine herrlich einfache Komposition, die bewegend und mitreißend sowohl die Traurigkeit als auch die Hoffnung widerspiegelt. Beeindruckend, das Violinen-Solo von Julia Beemelmans. Das Orchester blieb bei Filmmusik und zeigte mit „Beauty and the Beast“ von Howard Ashman den nächsten Höhepunkt des Abends.

Der folgend Blues in zwei Sätzen, „The Blues Factory“ eine Komposition von Jacob de Haan ist eine Hommage an die untergegangene Textilindustrie in den Niederlanden. Beginnend mit einem langsamen und authentischen Blues, steigerte sie sich im zweiten Teil hin zu einem schnelleren jazzigen Rock. Das folgende Medley „Eighties Flashback“ von Paul Murtha, ein packender, musikalischer Rückblick beinhaltete verschiedene Stück von „Thriller“ über Bon Jovi hin zu „Eye of the Tiger“. Vor dem letzten Stück richtete Andreas Schmid noch einmal das Wort an die Gäste der vollbesetzten Halle und dankte den Aushilfsmusikern die eingesprungen waren, natürlich dem Dirigenten Christian Beemelmans ohne den so ein Konzert nicht möglich wäre und allen Unterstützern, die durch Sach- oder Geldspenden den Abend möglich gemacht haben.

Zum Abschuss des Konzerts folgte, wie bereits zu Beginn, ein Marsch – mit „Seekraft“ von Thomas Riether. Bevor es eine Zugabe gab, folgte noch die Vorankündigung auf Konzerte wie dem Neujahrsblasen und eine besinnliche Anekdote die zum Nachdenken anregte. Mit „Guten Abend – Gute Nacht“ entließ der Musikverein Sigmarszell am Ende eines ansprechenden musikalischen Abend, seine Zuhörer in die Nacht.