A96-Auffahrt Sigmarszell wird eine Woche lang voll gesperrt

Wer auf die Autobahn in Richtung Lindau fahren will, kann nach Pfingsten vorerst nur in Lindau und Weißensberg auffahren. Die Auffahrt und Abfahrt Sigmarszell ist vom 11. bis 19. Juni gesperrt.

Die Autobahndirektion Südbayern lässt bekanntlich die L96 zwischen Landesgrenze und Staatsgrenze komplett sanieren. Seit März ist die Fahrtrichtung München betroffen, die Fahrbahn ist wegen der Bauarbeiten teilweise gesperrt. Jetzt sind Arbeiten geplant, die eine Vollsperrung der Auf- und Abfahrt Sigmarszell zur Folge haben – allerdings nur in Fahrtrichtung München. Die Auf- und Abfahrt Sigmarszell ist deshalb von Dienstag, 11. Juni, ab 6 Uhr, bis Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr gesperrt. Es sind Umleitungen zur Auf- und Abfahrt Weißensberg ausgeschildert. Auf der B12 in Weißensberg wird es während der Tage also zu stärkerem Verkehr kommen.