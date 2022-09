68-Jähriger gerät wegen Aquaplaning auf A96 ins Schlingern

Starke Regenfälle sind in der Nacht von Freitag auf Samstag einem Autofahrer auf der A96 bei Sigmarszell zum Verhängnis geworden. Der 68-jährige Deutsche mit Wohnsitz in der Schweiz war am Freitag gegen 23.20 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark, weshalb es auf der Fahrbahn zu Aquaplaning kam.

Auto dreht sich um 180 Grad

Dadurch geriet das Auto des 68-Jährigen ins ins Schlingern und stieß zunächst gegen die linke Leitplanke, wie die Polizei mitteilt. Im weiteren Verlauf drehte sich der Pkw um 180 Grad und stieß dann gegen die rechte Leitplanke. An dieser rutschte das Fahrzeug etwa 20 Meter entlang, bevor es dann entgegen der Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb unverletzt. An dem Auto des Mannes und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von 15 000 Euro, schreibt die Polizei. Das Fahrzeug des 68-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.