63-Jährige überschlägt sich bei Sigmarszell mit ihrem Auto und verletzte sich schwer

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzen kam es am Donnerstagabend vor der Autobahnunterführung zwischen Witzigmänn und Bösenreutin. Wie die Polizei berichtete geriet einen 63-jährige Autofahrerin aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sei sie laut Polizei zunächst gegen einen Baum geprallt und dann mit dem Auto etwa 25 Meter am Gehweg entlang gerutscht. Der Pkw überschlug sich dann und blieb in der Unterführung auf der Fahrerseite liegen.

Die Fahrerin wurde, wie die Polizei berichtete, im Auto eingeklemmt. Sie konnte von der Feuerwehr befreit werden, verletzte sich bei dem Unfall aber schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Laut Polizei seien die erlittenen Verletzungen nicht lebensbedrohend. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro.