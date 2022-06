Unterlegkeil fällt von Lastwagen und fliegt in Windschutzscheibe

Dieser Autofahrer hatte Glück im Unglück: Der 56 Jahre alte Mann war am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem Jaguar auf der B 308 beim Dornacher Wald unterwegs, als von einem Lastwagen ein Unterlegkeil auf die Straße fiel.

Der Keil wurde hochgeschleudert und landete in der Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Jaguars. Wie die Polizei ihn ihrem Bericht schreibt, verlief der Unfall glimpflich. Die Scheibe des Autos wurde zwar total zerstört, der 56-Jährige aber von den Glassplittern nur an der Hand verletzt. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 1500 Euro.