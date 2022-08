40 Jahre Frauenbund Bösenreutin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 23. Juli feierte der Frauenbund Bösenreutin das Jubiläum anlässlich des 40-jährigen Bestehens. Eigentlich war die „Geburtsstunde“ schon am 8. Dezember, coronabedingt konnte das Fest aber im letzten Jahr nicht stattfinden und so war die Freude jetzt um so größer, endlich dieses wunderbare Jubiläum nachfeiern zu können.

Begonnen wurde mit einem Festgottesdienst um 14.30 Uhr in der St. Nikolaus Kirche. Marina Stohr, die Vorsitzende des Vorstandschaftsteams, begrüßte die Anwesenden und freute sich über so viele Besucher und Gäste. Ein jeder Besucher bekam ein kleines Präsent in Form eines Samentütchens mit Blumensamen – es soll als Symbol gelten, wie der Frauenbund all die Jahre Samen gesät hat und Jahr für Jahr die verschiedensten Dinge reichlich ernten konnten.

Pfarrer Anton sprach zuerst einen herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum aus und bedankte sich über die vielen erfolgreichen Aktivitäten während der langen Zeit des Bestehens des Frauenbundes. Er wünschte weiterhin Gottes Segen für die Zukunft und allzeit gute und fruchtbare Ernten.

Musikalisch umrahmt wurde der Festgottesdienst von Luise Kramer und Tanja Wurm mit Gitarre und Gesang. Nachdem feierlichen Gottesdienst wurden die Mitglieder mit Blumen und Urkunde geehrt. Mit Sekt, Kaffee und Kuchen feierte die fröhliche Gemeinschaft bis in die Abendstunden.

Jubilare: 10 Jahre: Abt Antonia, Stohr Marina; 15 Jahre: Hegele Rosemarie, Kramer Luise, Mück Heidi, Schweidler Resi; 30 Jahre: Spott Margot; 35 Jahre: Brandmaier Ursula; 40 Jahre (Gründungsmitglieder): Benz Katharina, Heimpel Gerlinde, Kern Rosi, Lerpscher Karola, Martin Irmgard, Martin Maria, Sohler Marianne, Staffe Priska und Stohr Evelyn.