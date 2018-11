22- und 23-Jähriger nach Unfall auf Autobahn verletzt

Auf der Autobahn in Fahrtrichtung Lindau, auf Höhe der Abfahrt Sigmarszell, hat sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 22-jähriger junger Mann lenkte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, seinen Wagen beim Abfahren von der Autobahn frontal in die Schutzplanke. Das berichtet die Polizei.

Er und sein 23-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall mittelschwer verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.