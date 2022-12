19-Jähriger versteckt halbes Kilo Marihuana im Kofferraum – trotzdem muss er nicht ins Gefängnis

Lindauer Schleierfahnder haben am Donnerstagnachmittag ein halbes Kilogramm Marihuana sichergestellt. Ein 19-Jähriger hatte es in seinem Auto versteckt.

Laut Polizeibericht kontrollierten die Schleierfahnder ihn auf der A96 in Fahrtrichtung München auf Höhe Sigmarszell kurz nach seiner Einreise aus Österreich. Bereits während der Kontrolle sei in den Beamten der Verdacht aufgekommen, der Mann könnte verbotene Substanzen konsumiert haben. Ein Drogentest bestätigte, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Kokain und Marihuana stand. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, um die Frage der Fahrtauglichkeit gerichtsfest zu klären.

Warum er nicht ins Gefängnis muss

Als die Fahnder das Auto des 19-Jährigen durchsuchten, fanden sie rund ein halbes Kilo Marihuana, das im Kofferraum versteckt war. Trotzdem muss der Mann nicht ins Gefängnis. Der Staatsanwaltschaft Kempten verzichtete darauf, weil er beweisen konnte, dass er jederzeit für die Justiz greifbar ist. Er konnte seinen Weg zu einem Verwandtenbesuch also fortsetzen, heißt es im Polizeibericht.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen der illegalen Einfuhr einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln ins Bundesgebiet und darüber hinaus ein Fahrverbot von einem Monat mit einer zu erwartenden Geldbuße von mindestens 500 Euro.