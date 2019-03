Österreicher flüchtet nach Unfall nach Deutschland

Am Samstagabend informierte eine Frau die Polizei über ein stehendes Auto mit Unfallschaden auf der Bundesstraße 308 Höhe Kinbach. Laut Anruferin entfernte sich der Fahrer zu Fuß von dem Wagen. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Lindenberg holten den Mann aus Vorarlberg ein und nahmen ihn nach leichter Gegenwehr fest.

Der Grund für die Flucht wurde schnell geklärt. Der Mann war nicht nur stark alkoholisiert, sondern hatte auch keine gültige Fahrerlaubnis, teilt die Polizei mit. Ermittlungen zum Unfallschaden an seinem Auto ergaben, dass der Mann in Dornbirn/Österreich am Abend einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dort vor der Polizei ins benachbarte Ausland geflüchtet war. Die Beamten stellten den Wagen sicher, da der Mann hierfür keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Die Ermittlungen zur Herkunft des Autos dauern an. Der Vorarlberger konnte nach der Entnahme einer Blutprobe die Dienststelle zu Fuß verlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

