Wenn am Aschermittwoch die Vorbereitung der A2-Fußballmannschaft des TSV Schlachters auf den Start nach der Winterpause beginnt, wird diese unter Leitung des neuen Trainers Filipo Rodrigues stehen. Rodrigues tritt die Nachfolge von Stefan Traut an, der den Fußball-Kreisligisten nach der Trainerentlassung von Alexander Haag interimsweise betreute (LZ berichtete).

Filipo Rodrigues zählt laut Pressemitteilung des Vereins zum „Urgestein“ des TSV Schlachters und war bereits im Winter 2011 als Trainer bei der ersten Mannschaft für die Rückrunde eingesprungen. „Wir hatten viele Gespräch, aber auch viele Absagen“, berichtet Sebastian Matzner. Im LZ-Gespräch betont der Abteilungsleiter Fußball im TSV, dass „Filipo viel Respekt bei der Mannschaft“ genieße, was bei einer internen Trainerbesetzung sehr wichtig sei. Darüber hinaus sei sein Einsatz nicht nur auf restliche Saison begrenzt, sondern längerfristig angelegt: „Wenn alles läuft, dann wird sein Engagement über die Rückrunde hinausgehen“, so Matzner. Unterstützt wird Rodrigues von Tobias Gehring als Co-Trainer. Gehring ist aktiver Spieler der ersten Mannschaft, der verletzungsbedingt fast für die komplette Rückrunde ausfallen wird.

Seit der Spielzeit 2012/13 war Filipo Rodrigues Spielertrainer der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B5. Ihm folgt auf diesem Posten Markus Bayer. Erstmals nach der Winterpause wird in der Fußball-Kreisliga A2 am 29. März gekickt. Derzeit steht der TSV Schlachters auf dem sechsten Tabellenplatz.