TSV Schlachters feiert Erfolgserlebnis

So langsam findet der TSV Schlachters in der Fußball-Kreisliga A2 zurück in die Spur: Nach miserablem Saisonstart, einem durchwachsenen Herbst, Niederlagen bei Testspielen während der Winterpause und dem 1:2 zum Rückrundenauftakt vor einer Woche gegen die U23 des VfB Friedrichshafen hat der TSV am Ostermontag die TSG Ailingen zu Hause mit 2:0 geschlagen und sich auf Tabellenrang sieben verbessert. Trotz der geglückten Revanche aus dem verlorenen Hinspiel in Ailingen sieht TSV-Trainer Lukas Sonntag keinen Grund zur überschwänglichen Freude.

In der Tat bleibt Schlachters für den A2-Kenner, gemessen an dem zur Verfügung stehenden Spielerpotenzial, derzeit hinter den Erwartungen zurück. Kickte der Klub aus dem Lindauer Umland in den vergangenen Jahren fast durchwegs im oberen Tabellendrittel mit, lief es beim TSV seit Sommer 2017 alles andere als prächtig. Nach einer „extrem schlechten Vorbereitung“ (Sonntag) fand man sich schnell auf dem vorletzten Tabellenplatz, konnte sich später bis auf Rang fünf vorarbeiten, bevor man bis zur Winterpause wieder zurückfiel.

Nach dem Weggang von Marcel Praml verließ im Winter Tobias Gehring den Verein, Abwehrrecke Johannes Götze legte eine Pause ein. Ein weiterer Grund für die bislang schlechte Saisonbilanz mit sieben Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen: Studienbedingt steht Lukas Sonntag unter der Woche nur ein Teil des Kaders zur Verfügung. Zwar könne er immer wieder auch auf Spieler der TSV-Zweiten und A-Junioren zurückgreifen, doch sei ein geordneter Trainingsbetrieb kaum möglich.

So gesehen war der 2:0-Heimspielsieg am Montagnachmittag vor 100 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz von Schlachters Balsam auf die Seelen der TSV-Mannschaft. Phasenweise ließen langgediente Spieler wie Dennis Göhl, Marco Herpich und der stets torgefährliche Jonas Hermann – mit elf Saisontreffern aktuell auf Rang vier der Torjägerliste stehend – ihr Können aufblitzen.

Wobei der 1:0-Führung von Hermann nach der Halbzeitpause ein krasser Abwehrfehler der Gäste vorausging: Der auf der linken Seite sträflich ungedeckte Sandro Schiller lupfte den Ball in die Strafraummitte zu Herpich, der per Kopf auf Jonas Hermann weiter verlängerte – fertig war das 1:0 (57.).

Führung nach Einwechslung

Als absoluter Glücksgriff erwies sich später die Einwechslung von TSV-Offensivmann Justin Süß: Der stand gerade einmal vier Minuten auf dem Platz, wurde halblinks vor dem Sechzehner angespielt, fackelte nicht lange und zog ab. Flach rauschte der Ball an Ailingens Schlussmann Moritz Harting vorbei zum 2:0-Endstand. Dabei war für die Mannen von TSG-Coach Steve Reger, der verletzungsbedingt auf sechs Stammspieler verzichten musste, an diesem Nachmittag durchaus mehr drin. Doch nutzten die Ailinger ihre wenigen Torchancen vor allem in der ersten Halbzeit nicht.

Nach einer Viertelstunde scheiterte Sergej Rutkowski an TSV-Torwart Marco Laser, der in höchster Not per Fußabwehr klärte. Kurz vor der Halbzeitpause streichelte ein Schuss von TSG-Kapitän Fabio Ivacic nur die Oberkante der Latte. Zu mehr reichte es diesmal nicht.