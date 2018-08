Jonas Hermann gelingt erneut ein Dreierpack

Nach dem Schlusspfiff folgt gleich die Analyse. Nach der 0:6-Niederlage der TSG Ailingen beim TSV Schlachters in der vorgezogenen Partie des ersten Spieltages der Fußball-Kreisliga A2 gab es Redebedarf. Ailingens Trainer Steve Reger holte seine Spieler zu sich und besprach, was gut und was weniger gut klappte. Das Negative überwog.

„Wenn eine Mannschaft zum Auftakt ein halbes Dutzend Gegentore bekommt, dann muss man die Defizite sofort mit den Spielern besprechen. Am Montag ist wieder Training und dann versuchen wir diese Fehler abzustellen“, sagte Reger. Dabei begann seine Mannschaft bei einem der Topteams der Liga sehr engagiert, zeigte keinen großen Respekt und ließ den Ball gut laufen. Das funktinonierte acht Minuten ganz gut und dann war es vorbei.

Das 1:0 zeigt Wirkung

Nach einem Ballverlust spielten die Gastgeber schnell nach vorne. Patrick Schäfer markierte das 1:0. Das war die erste Chance des TSV Schlachters. Sichtlich benommen, wie ein angeschlagener Boxer, taumelten die Ailinger Spieler auf dem Platz. Jonas Hermann und seine Mitspieler nutzten dies aus und Hermann erhöhte nach 15 Minuten auf 2:0. Das war die Vorentscheidung. Einziger Höhepunkt in Hälfte eins aus Ailinger Sicht war ein Weitschuss von Michael Willauer, den der TSV-Torhüter Florian Tycho Kränzlein über die Latte lenkte. „Wir haben haben danach ziemlich viel falsch gemacht und zu schnell die Köpfe hängen lassen“, meinte Reger. Julian Scheuerlein (24.) und erneut Hermann (28.) erhöhten bis zur Halbzeit auf 4:0. Was für eine Schmach bahnte sich da an.

Nach Wiederbeginn wehrte sich die TSG Ailingen nach Kräften. Die Mannschaft fand aber nicht mehr ins Spiel zurück. Immerhin hatten die Gäste durch Ingo Haller (55.) und Julian Graf (82.) zwei gute Weitschüsse. Der erste ging knapp am Tor vorbei, den zweiten hielt TSV-Torhüter Kränzlein.

Ansonsten ließ der TSV ziemlich viel liegen. Alleine Torjäger Jonas Hermann hätte weitere drei Tore erzielen müssen. Freistehend vor TSG-Torhüter Moritz Harting scheiterte er dreimal. „Der Rasen war zu hoch. Man hätte ihn noch vor dem Spiel mähen müssen“, sagte Hermann mit einem Lächeln.

Nils Butz (70.) und Jonas Hermann (79.) trafen in Hälfte zwei für Schlachters und machten das halbe Dutzend voll. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gezeigt und verdient mit 4:0 geführt. In der Pause habe ich meinen Spielern gesagt, dass sie weiter konzentriert auftreten sollten. Das haben sie gemacht, auch wenn viele Chancen versiebt wurden“, betonte Schlachters Trainer Lukas Sonntag. Mit diesem klaren Sieg ist der TSV erster Spitzenreiter. Übrigens: Für Schlachters war es der erste Sieg zum Auftakt seit Langem. In den vergangenen Jahren kam das Team erst in der Rückrunde so richtig ins Rollen. „Deshalb war mehr als Platz fünf nicht möglich“, meinte Sonntag. Was der Sieg gegen Ailingen wert ist, wird sich bereits am zweiten Spieltag gegen die VfB U23 zeigen.