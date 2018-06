Mit einer Glanzleistung und viel Willenskraft hat Sofia Wiedenroth vom TSV Niederstaufen/AMG Rotwild Racing Team am vergangenen Wochenende ihren Deutschen Meistertitel in der Klasse U23 verteidigt. Bis zur vorletzten Runde lieferte sie sich ein Duell um jeden Meter mit der späteren Zweitplatzierten, Antonia Daubermann.

Nach dem besten Saisonergebnis im Weltcup in der Vorwoche im Gepäck (LZ berichtete) reiste Sofia Wiedenroth motiviert und ambitioniert ins unterfränkische Wombach bei Lohr am Main zur Deutschen Meisterschaft im Cross-Country. Am frühen Vormittag ertönte für die Frauen der U23 gemeinsam mit der weiblichen Elite-Klasse der Startschuss für den Wettkampf über insgesamt 21,5 Kilometer.

Ihre ganze Erfahrung spielte die Niederstaufenerin bereits am Start aus, indem sie sich etwas zurückhielt: „Ich wusste, bei einer Meisterschaft sind alle nervös und geben am Anfang noch mehr Gas als sonst. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass ein sehr langes Rennen vor einem liegt“, erklärt Wiedenroth. So ging sie die ersten Attacken nicht mit. Als sich das Feld nach den ersten Kilometern beruhigte, schloss sie mit gleichmäßigem Rhythmus zur Spitze auf.

In der nun vierköpfigen Spitzengruppe um Sofia Wiedenroth, Antonia Daubermann, Lena Putz und Clarissa Mai kam es immer wieder zu Tempoverschärfungen. Zu Beginn der dritten von insgesamt fünf Runden konnte sich Daubermann ein paar Meter absetzen. „In dem Moment wusste ich: Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt muss ich voll fahren, um die Lücke wieder zu schließen“, berichtet Wiedenroth über den Rennverlauf. Am, aber nicht über dem Limit, kämpfte sie sich in der vorletzten Runde an die Führende heran und passierte sie auch direkt.

„Alles oder nichts!“

Von da an schaute die 21-jährige Niederstaufenerin nicht mehr zurück und ging auch über ihr Limit. „Ich habe zu mir gesagt: Jetzt heißt es alles oder nichts!“ Und am Ende hieß es tatsächlich „alles“. Denn nach einer taktisch brillanten Leistung und einem fehlerfreien Rennen fuhr sie als Erstplatzierte und somit alte und neue Deutsche Meisterin der Klasse U23 mit 45 Sekunden Vorsprung über den Zielstrich.