Radsport: Sofia Wiedenroth fährt in Top Ten

Sofia Wiedenroth vom TSV Niederstaufen/AMG Rotwild Racing Team füllt ihren Bewerbungsbogen für eine Weltcup-Nominierung mit guten Arbeitszeugnissen: Beim zweiten Lauf der internationalen Mountainbike-Bundesliga in Heubach am vergangenen Wochenende ist sie auf Platz neun als zweitbeste Deutsche in der Eliteklasse ins Ziel gekommen.

Aus trainingstechnischen Gründen entschloss sich die 20-Jährige dazu, beim Sprintwettbewerb am Samstag teilzunehmen. Dieser wird im Eliminator-Verfahren ausgetragen. Hier erreichte Wiedenroth sogar das Finale – nach vier Sprints à 1,45 Minuten gingen ihr jedoch etwas die Kräfte und sie verpasste mit Rang vier knapp das Podest. „Ich bin schon sehr glücklich darüber, dass ich überhaupt beim Sprintwettbewerb ins Finale gekommen bin“, sagte die Niederstaufenerin.

Beim Cross-Country-Rennen am Folgetag hatten alle Teilnehmer mit starkem Regen und schmierigem Untergrund zu kämpfen. Hinzu kam, dass die Strecke als Horse-Category klassifiziert wurde – die höchste und somit schwierigste Kategorie im Mountainbike-Bereich. Sofia Wiedenroth fand jedoch Gefallen an den Bedingungen: „Ich mag es gerne, wenn es lange bergauf geht und dann alles in einem langen, heftigen Downhill wieder bergab geht“, beschrieb sie den Rennverlauf. Das Feld der Damen-Elite war mit internationalen Top-Fahrerinnen gewohnt stark besetzt, fünf Runden zu je 4,3 Kilometer galt es zu absolvieren.

Nach einem sehr guten Start konnte sich Wiedenroth direkt unter den besten 15 Fahrerinnen einreihen. „Die Position gefiel mir ganz gut. Ich wollte schauen, wie lange ich das Tempo mitgehen kann“, sagt Wiedenroth. Probleme mit dem Schaltwerk meisterte sie sehr professionell und sie fand in der Folge einen guten Rhythmus. Runde für Runde konnte sie sogar noch die eine oder andere Position gut machen.

Am Ende fuhr sie als Neunte über den Zielstrich – damit war sie insgesamt die zweitbeste Deutsche und ebenfalls die Zweitbeste aus dem bei nicht jedem Rennen gewerteten Jahrgang U23. „Dass ich bis in die Top Ten fahren würde, hätte ich nach dem Resultat der Vorwoche (Platz 26, Anm. d. Red.) bei einem ähnlich stark besetzten Feld nicht erwartet“, so Wiedenroth – eine sehr gute Bewerbung auch für den ersten Weltcup der Saison in der Tschechischen Republik. (kekr)