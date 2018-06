Der ehemalige Gemeinderat Wolfgang Sutter hat in einem Leserbrief kritisiert, dass die Gemeinde Sigmarszell Teile des Dorfplatzes in Niederstaufen abgesperrt hat. Der Gemeinderat Markus Schweidler weist die Vorwürfe nun in einer Pressemitteilung zurück.

„Da es für den Dorfplatz in Niederstaufen noch keine formelle Abnahme gibt, wurde der Bauausschuss beauftragt, diesen zu begutachten“, schreibt Schweidler. Die Versicherung habe an den Wasserspielen Mängel geäußert, der Behindertenbeauftragte des Landkreises am Treppenaufgang. „Deshalb wurden die Mängel auf einer Liste zusammengefasst und dem verantwortlichen Architekten weitergeleitet.“ Da Lösungsvorschläge immer noch ausstehen, habe die Gemeinde handeln müssen.

Der Behindertenbeauftragte des Landkreises habe das Geländer der Treppe in Hinblick auf Menschen mit Sehbehinderung moniert. Daher sei diese gesperrt worden. Schweidler könne sich nicht vorstellen, dass ein von Sutter empfohlenes laminiertes Hinweisschild diesen Mitbürgern viel nützt, schreibt er. Und weiter: „Zu den kantigen Felsen beim Wasserspiel möchte ich gerne wissen, was Herr Sutter dazu sagen würde wenn sich sein Kind daran schwerwiegender verletzen würde.“

Auch solle Sutter aus langjähriger Gemeinderatsmitgliedschaft wissen, dass „bei bekannten gravierenden Mängeln, welche vorsätzlich nicht behoben werden, der Bürgermeister und der Gemeinderat mit in der Haftung stehen“. Aus diesem Grund habe es keine Alternative gegeben, als die Gefahrenstellen vorübergehend zu sperren.