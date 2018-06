Benjamin Krüger siegt beim „Pactimo Kids Cup“

In Hausach im Kinzigtal (Schwarzwald) haben Benjamin und Maximilian Krüger vom TSV Niederstaufen/Stevens Schubert Racing Team erneut mit großem Erfolg ihr nächstes Saisonrennen absolviert. Für Maximilian ging es vor allem darum, vor den Scouts des Radsportverbandes im Rahmen der Nachwuchssichtung der Altersklassen U15 und U17 einen möglichst positiven Eindruck zu hinterlassen. Für die U11 und auch die U13, in der sein Bruder Benjamin antritt, wurde die erste Station des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup ausgetragen.

Hierbei wurde zur Ermittlung der Startaufstellung ein Slalom ausgetragen. Mit Platz drei sicherte sich Benjamin eine Startposition in der ersten Reihe – was bei einer Teilnehmerzahl von 40 Jungen erhebliche Auswirkungen auf den Rennverlauf hat. Vier Runden mit einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer musste die Gruppe absolvieren. Hinzu kam, dass das Rennen in Form eines „Variorace“ ausgetragen wurde. Das bedeutet, dass man für Fehler bei künstlich integrierten Hindernissen eine Strafrunde zu durchlaufen hat. Nach einem souveränen und fehlerfreien Rennen konnte sich Benjamin mit einer Fahrzeit von 17 Minuten mit mehr als einer Minute Vorsprung den Sieg sichern und somit die im Cup ausgegebene Maximalpunktzahl einfahren.

Einem deutlich größeren Feld an Konkurrenten sah sich Maximilian bei der Nachwuchssichtung in der Klasse U17 ausgesetzt. Insgesamt 80 Starter gingen ins Rennen und kämpften um die Platzierungen. Hier entschied ebenfalls die Leistung in einem Slalom über die Startaufstellung. Aufgrund des schlechten Wetters wurde die Zahl der Durchgänge von zwei auf eins reduziert. Nach einem Sturz rettete sich der Gestratzer im Trikot des TSV Niederstaufen/Stevens Schubert Racing Team noch auf Rang 37.

Von selbigem ging er dann tags darauf in das Cross-Country-Rennen. Runde für Runde konnte sich Maximilian nach vorn arbeiten. Am Ende reichte es noch für Platz 20, was Rang sechs in seinem Jahrgang – dem jüngeren in der Klasse U17 – bedeutete. „Den Umständen entsprechend bin ich zwar zufrieden. Aber beim nächsten Sichtungsrennen will ich auf jeden Fall mehr erreichen“, gibt er sich kämpferisch. (kekr)