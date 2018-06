Gute Nachrichten in Sachen Nachwuchsarbeit hat es bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Bösenreutin gegeben. So berichtete Jugendwart Fabian Lehmann über die Mitte 2014 neu gegründete Feuerwehrjugendgruppe mit sechs Mitgliedern. Es mache sehr viel Spaß mit den hochmotivierten und eifrigen Jugendfeuerwehrlern zu arbeiten, sagte er.

Bei der Neuwahl des Vorstands bestätigten die Mitglieder der Bösenreutiner Feuerwehr den ersten Vorsitzenden Stefan Schiller sowie seinen Stellvertreter Thomas Herzig in ihren Ämtern. Schiller erinnerte in seinem Rückblick auf das vergangene Jahr an die Feste und die Verabschiedung des ehemaligen Bürgermeisters Walter Matzner.

Kommandant Martin Keller berichtete, dass 2014 für die Feuerwehr mit 28 Männern und einer Frau mit insgesamt zwölf Einsätzen ein relativ ruhiges Einsatzjahr war. Daneben standen 20 Übungen auf dem Programm – davon zwei Gemeinschaftsübungen und eine Löschkreisübung in Hergensweiler.

Der Feuerwehr steht künftig Garage zur Verfügung

Keller gratulierte Lucas Müller zum erfolgreich absolvierten Gruppenführerlehrgang. Der Dank des Kommandanten galt der Gemeinde für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungen sowie dem Heimatverein Bösenreutin für die Spende eines Defibrillators.

Bürgermeister Jörg Aghte bedankte sich bei der Feuerwehr für ihren Dienst. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Bösenreutin habe sich bei der Dreijahresüberprüfung gezeigt – und dass sich die Bürger auf die Feuerwehr verlassen können. Der Feuerwehr steht künftig die Garage beim alten Schulgebäude zur Verfügung. Dadurch soll ihr Bewegungsspielraum erweitert werden.

Kreisbrandmeister Paul Sporrädle berichtete von einem vergleichsweise „ruhigen Einsatzjahr“ im Landkreis.

Löschkreisübungen in der bisherigen Form würden nicht mehr durchgeführt, stattdessen vermehrt Übungen mit den Nachbarwehren. Der sich lang verzögerte Beginn des Digitalfunks sei „auf der Zielgeraden“. Im Dezember werde der erweiterte auf sechs Monate angelegte Probebetrieb starten. Die Gemeinden sorgten derzeit mit Ausschreibungen und Anträgen für die notwendige Infrastruktur.

Kommandant Martin Keller und Klaus Schiller erhalten eine Ehrung für 25 Jahre Feuerwehrdienst – allerdings erst im März im Landratsamt. Stefan Schiller wurde für 20 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.

Der Vorsitzende schloss die Versammlung mit dem Wunsch, dass sich viele Jugendliche die neue Jugendfeuerwehr zum Vorbild nehmen und in die Feuerwehr eintreten.