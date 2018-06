Seniorenheim schreibt erstmals schwarze Zahlen

Der Umzug ist 2012 gewesen. Der wirtschaftliche Start alles andere als erfolgreich. Jetzt schreibt das Scheidegger Seniorenheim erstmals schwarze Zahlen.

Vor drei Jahren zog das Seniorenheim St. Vinzenz aus dem alten Gebäude in der Zollstraße in das Heim am Sportplatz. Bis Ende 2013 hatte sich schon ein Verlust in Höhe von 178 000 Euro angesammelt. Inzwischen ist die Seniorenbetreuung Scheidegg gGmbH als Träger jedoch im Plus angelangt: Von einem Gewinn in Höhe von 824,13 Euro im Geschäftsjahr 2014 konnte Geschäftsführer Stefan Spieler jetzt den Marktgemeinderäten berichten. Mehr noch: Heuer liege die Belegung bei nahezu 100 Prozent, was zu höheren Erlösen geführt habe. Dies allerdings auch, weil zum 1. Juni die Heimkosten um vier Prozent erhöht wurden.

Von einer „Belegungsschwäche“ rund um den Einzug in das neue Seniorenzentrum sprach Spieler und erinnerte daran, dass damals mancher ältere Mitbürger mit seinem Umzug aus der eigenen Wohnung ins Heim gewartet habe, um nicht nach wenigen Wochen oder Monaten zusammen mit dem Seniorenheim erneut umziehen zu müssen. Bei sinkender Belegung sei der Personalstand aber bewusst nicht angepasst worden, sagte Spieler. Denn: „Wir wollten alle Mitarbeiter halten.“ Inzwischen werden sie auch benötigt, denn die 52 Plätze im neuen St. Vinzenz beim Sportplatz sind nahezu ständig belegt. Bei 99,8 Prozent habe die Belegung im ersten Halbjahr 2015 gelegen, sagte Spieler. Zwischen 85 und 92 Prozent lag sie 2012, bei 93 Prozent 2013 und bei 95 Prozent 2014. Inzwischen gäbe es sogar eine „kleine, aber feine Warteliste“, informierte Spieler die Gemeinderäte.

Der 2014 erzielte Gewinn diene dem Abbau der Verluste aus den Vorjahren. Dies gelte auch für den 2015 erwarteten Gewinn, der deutlich höher ausfallen werde. Die höhere Auslastung und die erhöhten Heimkosten haben die Erträge zwischen Januar und August 2015 im Vergleich zum Jahreszeitraum um 14 Prozent steigen lassen - bei gleichzeitig fünf Prozent mehr Aufwendungen.

Die Marktgemeinde Scheidegg ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft. Bürgermeister Ulrich Pfanner sieht sie „auf einem guten Weg, die Verluste der Vorjahre abzubauen“. (olwi)