Der TSV Stiefenhofen steht vor dem Aufstieg

Die erste Hürde zum Aufstieg in die Kreisliga A III hat Fußball-B-Ligist TSV Stiefenhofen am Dienstagabend beim Relegationsspiel gegen das Reserveteam des TSV Wohmbrechts genommen: Das Team von Coach Martin Berkmann gewann locker mit 4:0 und trifft am kommenden Samstag (21. Juni, Anpfiff um 17 Uhr, Sportplatz TSV Heimenkirch) auf die erste Wohmbrechtser Herrenmannschaft. Rund 300 Zuschauer sahen eine überwiegend einseitige Partie, die Stiefenhofen über weite Strecken hinweg dominierte.

Wohmbrechts II, das im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A III am vergangenen Donnerstagabend die Reserve der SG Kisslegg mit 3:2 besiegte, kam zunächst besser ins Spiel und hatte vor allem zu Beginn der Begegnung auf dem Sportplatz in Scheidegg gute Tormöglichkeiten. Gleich zweimal stand Markus Reischmann nach jeweils gutem Zuspiel seiner Nebenleute alleine vor Stiefenhofens Torhüter Matthias Meister, konnte den Ball jedoch nicht in ein Tor ummünzen (3./5.).

Besser machte es wenig später der Vizemeister der abgelaufenen B-VI-Kreisligasaison: Als die Wohmbrechtser Abwehr nach einem Flankenball auf Abseits spekulierte, Schiedsrichterin Svenja Neugebauer jedoch weiterspielen ließ, schaltete Markus Grath im Strafraum am schnellsten und markierte die 1:0-Führung (13.). 30 Minuten waren gespielt, da stand es bereits 2:0 – erzielt durch Daniel Meister nach einem Freistoß. Die erste Viertelstunde nach der Halbzeitpause gehörte erneut Wohmbrechts II: Das Team machte Druck und hätte, nach einem feinen Pass von Stefan Peller auf Christoph Groß, beinahe den Anschlusstreffer geschafft.

Doch per Doppelschlag (68./70.) von Matthias Hauber brachte der TSV Stiefenhofen die Partie sicher nach Hause und trifft – ein kleines Kuriosum – am Samstag, 21. Juni, im alles entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Kreisliga A III erneut auf Wohmbrechts.