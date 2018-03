Brüder des SC Scheidegg trumpfen bei Skirennen auf

Der SC Scheidegg hat am Sonntag einen Vielseitigkeitsslalom an den SkiliftenThalerhöhe in Missen/Wiederhofen veranstaltet. Es war der dritte Lauf zur Foto-Premio-Rennserie für Kinder der Jahrgänge 2006 bis 2010. Hier siegten Jakob und Magnus Fäßler vom Ausrichter in ihren Altersklassen.

Laut Rennbericht taten die Verantwortlichen und Helfer des SC Scheidegg ihr Bestes, um optimale Voraussetzungen für 127 Teilnehmer zu schaffen. Gesteckt wurde ein Lauf mit 29 Stangen und Toren. Am Ende des Rennens konnten alle ihre Urkunde und eine kleine Süßigkeit in Empfang nehmen.

Die Tagesbestzeit bei den Mädchen fuhr Fenja Jauch vom TSV Gestratz mit 44,64 Sekunden. Die schnellsten Junge auf der Piste war unter anderem Magnus Fäßler (U11) und dessen Bruder Jakob (U9) vom SC Scheidegg.