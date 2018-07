53-Jähriger stirbt nach Zimmerbrand

Der 53-Jährige, der am Ostermontag Opfer eines Zimmerbrands in Scheidegg wurde, ist gestern gestorben. Die Polizei teilte mit, dass der Mann in einer Münchner Klinik den Folgen seiner Verletzungen erlegen ist. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Brandfall führt die Kripo Lindau. Ein Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamts unterstützte die Kriminalbeamten bei der Suche nach der Brandursache. Zwar kann die Polizei eine technische Ursache für das Feuer nicht ganz ausschließen, weil die Untersuchungen des LKA noch nicht abgeschlossen sind. Nach den bisher vorliegenden Ermittlungsergebnissen spricht jedoch viel dafür, dass der Brand durch den zwischenzeitlich verstorbenen Mann selbst verursacht wurde. Wie berichtet, schlug am späten Abend des Ostermontag ein Rauchmelder Alarm in dem Einfamilienhaus. Der 75 Jahre alte Hausbesitzer hatte versucht, das Feuer im Zimmer seines Sohnes zu löschen und ihn herauszuholen, was beides nicht gelang. Erst die Rettungskräfte brachten den Mann aus dem in Vollbrand stehenden Zimmer unterm Dach des Hauses.