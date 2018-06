Randalierer reißen Straßenpfosten heraus

Randalierer haben im Umfeld des Opfenbacher Festes Schäden angerichtet. Die Polizei berichtet, dass in der Nacht zum Sonntag ein Zeuge die Lindenberger Polizei gerufen hat, weil fünf Randalierer Verkehrszeichen und Straßenpfosten bei Opfenbach herausreißen würden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter zuvor die Nacht beim Opfenbacher Fest durchgezecht hatten, denn die Spur der Verwüstung führt von Opfenbach in Richtung Niederstaufen. Ob durch das Verhalten ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Zudem haben Unbekannte ein Auto, das neben dem Festzelt abgestellt war, beschädigt. Mit mehreren Schlägen hatte der Täter an dem Fahrzeug die Windschutzscheibe demoliert. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro.

Zeugen sollten sich unter der Rufnummer 08381 / 92010 bei der Polizei in Lindenberg melden.