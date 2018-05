Zwei Verletzte bei Unfall auf der alten B31

Zwei Verletzte und jede Menge Blechschaden hat ein Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag auf der alten B 31, der heutigen LI 16 an der Abfahrt nach Nonnenhorn zur Folge gehabt. Wie die Lindauer Polizei mitteilte, kam der Opel Mokka (Mitte) aus Richtung Wasserburg und wollte links abbiegen.

Dies hatte der Fahrer des weißen Mercedes übersehen und fuhr ungebremst in den Opel, wobei er diesen in den Gegenverkehr schob und damit den roten Golf (im Hintergrund) traf. Die beiden verletzten wurden nach Auskunft der Polizei mit dem Krankenwagen in die Krankenhäuser nach Lindau und Ravensburg gebracht. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Dienstag noch keine Auskunft geben. Die Kreisstraße LI 16 ist am Montagnachmittag für die Bergungsarbeiten rund eine Dreiviertelstunde von der Polizei vollständig gesperrt worden.

