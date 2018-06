Zuschuss zur Bahnfahrt ist deutlich attraktiver

Die Gemeinden am bayerischen Bodensee haben eins gemein: sie sind schöne Urlaubsziele. Und auch wenn sie zusammen darum werben, dass Urlauber in die Region kommen, am Schluss konkurrieren die Gastgeber dennoch untereinander. So überlegen sich die Fachleute in den Ferienorten genau, welche Schmankerln sie ihren Gästen bieten. Beispielsweise hat Nonnenhorn im vergangenen Jahr seine Gästekarte aufgewertet.

Urlauber erhalten mit ihr freien Eintritt ins Strandbad und fahren kostenlos und so oft sie wollen mit der Deutschen Bahn (DB) nach Lindau und zurück. Damit ist in Nonnenhorn die kostenfreie Nutzung des ÖPNV (des öffentlichen Personennahverkehrs) möglich, was in anderen Urlaubsregionen bereits gang und gäbe ist.

Auch die Nachbargemeinde Wasserburg wollte auf diesen Zug aufspringen. Das klappte nicht, denn die Wasserburger Teilorte sind zwar mit dem Bus erreichbar, nicht aber mit der Bahn. Damit lässt sich das Nonnenhorner Modell nicht 1:1 auf Wasserburg übertragen, denn um alle Orte anzubinden, wäre ein Kombi-Ticket für Bus und Bahn nötig.

Und das sei schlichtweg nicht finanzierbar, erklärt der Wasserburger Bürgermeister Thomas Kleinschmidt. Ein gemeinsames Treffen mit Vertretern der Regionalbus Augsburg (RBA) und der Deutschen Bahn habe zwar stattgefunden, aber keine zufriedenstellende Lösung gebracht. „Ideal wäre eine Tageskarte auf der Buslinie 21, die man auch zum Bahnfahren nutzen kann“, sagt Hans Klose, Betriebsleiter der RBA Lindau und erklärt, dass die RBA bereits einen Teil des DB-Fahrscheinsortiments anerkennt, wie zum Beispiel das Bayern- oder das Euregio-Ticket. „Um attraktiv zu sein, wäre ein Preis von 3,50 Euro erstrebenswert“, so Klose.

Die Gemeinde Wasserburg müsste dann die Differenz bezahlen, damit das Ticket für die RBA und die Bahn wirtschaftlich bleibt. Schließlich wollen die Unternehmen ja nichts drauflegen. „Und das ist zu teuer“, sagt Bürgermeister Kleinschmidt.

Um seinen Gästen dennoch etwas bieten zu können, führte Wasserburg in der vergangenen Saison einen Zuschuss für die Buslinie 21 ein. Doch nur 332-mal ließen sich die Wasserburger Urlauber mit Gästekarte einen Rabatt auf die Busfahrt geben. Ob es daran liegt, dass die Busse werktags zwischen 10 und 17.30 Uhr nur etwa alle zwei Stunden die Ortsteile Hengnau, Selmnau, Hattnau und Hege anfahren und den Ortskern stündlich, lässt sich nicht hinreichend belegen. Und am Samstag, wenn Gäste, die eventuell nur für ein verlängertes Wochenende in den Wasserburger Ortsteilen Urlaub machen, fährt der Bus erst gar nicht nach Hengnau, Selmnau, Hattnau und Hege. Dann gibt es zum eigenen Auto oder Motorrad nur noch die Alternative Fahrrad.

Wasserburg zahlt das halbe Busticket

Deutlich attraktiver ist das Nonnenhorner Angebot, die Bahn zu nutzen allemal. Die hält wochentags sogar stündlich im Weindorf. Ende 2012 entschied der Wasserburger Gemeinderat, den Zuschuss auf die Busfahrt zu erhöhen. Die Gemeinde schießt pro Ticket, das Urlauber mit Gästekarte kaufen, 1,25 Euro zu – das entspricht der Hälfte de Fahrpreises.

Einzelne Ratsmitglieder gaben den Hinweis, dass „dieses Zuckerle“ nicht besonders attraktiv sei. Weil es im Landkreis Lindau aber einen starken politischen Willen gebe, sich dem württembergischen Verkehrsverbund Bodo anzuschließen, will man in Wasserburg abwarten. „Wir setzen auf Bodo und lassen das Thema nicht aus den Augen“, sagte Kleinschmidt, wohlwissend, dass es noch eine Weile dauern kann, bis sich in diese Richtung etwas bewegt.