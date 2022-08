Winzer am Bodensee ernten wegen des heißen Sommers früher

Die Winzer vom bayerischen Bodensee haben zurzeit alle Hände voll zu tun. Der Nonnenhorner Winzer Clemens Hendriks ist Vorsitzender der bayerischen Bodensee-Winzer und spricht im Interview mit Susi Donner über die Auswirkungen der warmen Temperaturen auf die Weinlese – und warum der Weinbau ein Marathon und kein Sprint ist.

Herr Hendriks, wann beginnt in diesem Jahr denn die Weinlese?

Die früh reifenden Rebsorten wie Solaris werden wohl noch diesen Monat in die Ernte gehen – die Hauptlese, so schätzen wir Stand heute, wird um den 10. bis 12. September beginnen.

Ist das ein früher Lesebeginn?

Nach heißen und trockenen Sommerwochen beginnt die Traubenlese etwas früher. Die steigenden Durchschnittstemperaturen führen insgesamt zu einer schnelleren Traubenreife. In den 1970er Jahren hat die Weinlese am Bodensee um den 1. Oktober herum begonnen.

100 Tage ab der Blüte benötigen die meisten Weinsorten zum Reifen.

Der mittlere Wert liegt bei uns inzwischen um den 20. September. Der Zeitpunkt des Erntebeginns hängt auch immer von der Blütezeit ab. 100 Tage ab der Blüte benötigen die meisten Weinsorten zum Reifen.

Was ist derzeit in den Weinbergen und -gärten der bayerischen Bodensee-Winzer zu tun?

Wir kontrollieren jeden Tag die Gesundheit unserer Weinstöcke, und ich kann sagen, dass es bislang nach einem sehr schönen Jahrgang aussieht. Die letzten Behandlungen im Jahr sind bereits gelaufen. Im Moment geht es darum, den Ertrag einzustellen.

Die Weinbeeren befinden sich gerade in der Véraison. Das ist der Farbumschlag, der mit zunehmender Reifung stattfindet: Die giftgrüne Farbe der Weinbeeren wandelt sich bei den Weißweinsorten in heller grüne Schattierungen und bei den Rotweinsorten in Rot-Violett- oder Blautöne um. Dieser Zeitpunkt markiert ungefähr die Marke von 45-50 Grad Oechsle, und wir nehmen ihn gern als Maßstab zur Ertragsreduzierung.

Der Farbumschlag geschieht nämlich nicht bei allen Weinbeeren gleichzeitig. Zuerst verfärben sich jene, die früher geblüht haben, und deshalb bereits mehr Sonne und Wärme abbekommen haben. An der Färbung sehen wir jetzt also, welche später geblüht haben, und bisher weniger Zucker eingelagert haben. Die schneiden wir als so genannte Grünlese heraus. Der Rebstock kann dann seine ganze Kraft in die bereits reiferen geben.

Hat denn die Blütezeit noch andere Auswirkungen?

Die Blüte hat immer Einfluss auf das folgende Jahr. Alles spielt zusammen. Die Blüte wird genetisch ein Jahr im Voraus in der Knospe angelegt. Die Rebe merkt sich, wenn sie optimal geblüht hat, und hinterlegt in der Knospe viele Blütenansätze. Ihre Reaktion folgt einem Prinzip und ist ihr erster Einsatz auf das Klima (und auch den Klimawandel).

Hatte sie schlechte Blütebedingungen, merkt sie sich das ebenfalls, und setzt fürs nächste Jahr weniger Blüten an. Ein gutes Beispiel: 2021 waren die Blütebedingungen eher schwierig, es waren weniger Blütenansätze hinterlegt, und so ist der Ertrag 2022 moderat.

Sie sagten aber, dass ein schöner Jahrgang in den Weinstöcken hängt…

Moderat meint nur die Menge – von der Qualität her erhoffen wir uns einen großen Jahrgang. Ich bin immer dagegen, diese Superlativen von Jahrhundertjahrgängen und Co anzupreisen – aber bis jetzt sieht wirklich alles sehr gut aus. Wir haben Sonne satt, der Niederschlag kommt immer genau zur richtigen Zeit. Wir sind alle sehr glücklich, wie es in unseren Weingärten gerade läuft. Der Weinbau ist aber ein Marathon und kein Sprint – es kommt ganz stark auch noch auf die letzten Meter an.

Schwierige Jahrgänge bringen tatsächlich oft feinere, besonders komplexe und lebendige Weine.

Der Jahrgang 2021, den wir auf dem Winzerfest in Nonnenhorn präsentieren, zeigt das sehr schön. Der war nämlich eine Herausforderung, mit einem nasskalten Frühling, und Wetterkapriolen im Sommer. Das hat uns Winzern viel Arbeit und Fingerspitzengefühl abverlangt. Doch die Herbstmonate September und Oktober waren sonnig und entschädigten uns für die vielen Sorgen.

Letztendlich ist er für uns Winzer der zwölf Weingüter vom bayerischen Bodensee ein sehr schöner Jahrgang geworden, der durch Prämierungen teils hoch ausgezeichnet wurde. Schwierige Jahrgänge bringen tatsächlich oft feinere, besonders komplexe und lebendige Weine. Für den 2022er Jahrgang hoffen wir, dass uns das Wetter bis zur Ernte weiter so gut in die Karten spielt, wünschen uns sonnige Tage und kühle Nächte, und dass wir eine wirklich schöne Lese haben werden.

Auf den meisten Weingütern ist der Generationenwechsel bereits erfolgreich vollzogen und geglückt. Wie geht es den jungen Winzern?

Das Weingut Schmidt am Bodensee hat diese Entwicklung ja schon ein bisschen früher vollzogen, und es allen vorgemacht. Unsere Arbeit macht uns wahnsinnig viel Spaß und das Schöne ist, dass wir alle untereinander befreundet sind, und uns gegenseitig unterstützen. Ich kann von meinen Kollegen nur schwärmen. Jede und jeder baut den Wein auf seine Art und in seiner Stilistik an und aus.

Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz, sondern als Inspiration. Wir wissen: Auf dem Internationalen Weinmarkt sind wir alle zusammengenommen ein kleiner Punkt. Es gibt Weingüter in der Pfalz, die sind doppelt so groß, wie wir alle zusammen. Unser Vorteil ist aber, dass gerade durch unsere feingliedrige Kleinteiligkeit auch eine enorme Vielfalt entsteht. Wir können uns alle sehr füreinander freuen, wenn beispielsweise durch einen von uns die Auszeichnungen in die Region kommen.

Der Fokus der großen Weinzeitschriften liegt allgemein gerade auf uns jungen Winzern, die wir alles für die Qualität der Bodenseeweine tun. Es ist schön zu sehen, wie Jonas Kurek vom Weingut Kurek aktuell ‚Entdeckung des Jahres‘ im Weinführer Eichelmann ist. Oder Simon Hornstein vom Weingut Hornstein am See, der dies 2020 war, und nun die Entdeckung des Jahres im Vinum-Weinguide ist.

Nur um zwei aktuelle Beispiele zu nennen. Wir merken, dass die Weinregion bayerischer Bodensee gemeinsam nach vorn marschiert – wir zeigen durch gemeinsame Aktionen welches Potential unsere Region hat. Unsere Generation hat verstanden, dass wir auf der Leistung der Generationen vor uns aufbauen konnten, und dass wir dafür dankbar sein dürfen.