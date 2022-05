Wie man als Quereinsteiger auch als Erwachsener noch Feuerwehrler werden kann

„Was in Nonnenhorn geht, geht bei den anderen Wehren auch“, betont Kommandant Julian Schwarz und will damit alle Interessierten dazu animieren, Feuerwehrleute zu werden. Wer es in Nonnenhorn werden will, der kann jeden Dienstagabend um 20 Uhr bei der Feuerwehr in der Bahnhofsstraße vorbei schauen.

Anika Kienzle und Pascal Spahl haben es geschafft. Vor kurzem haben die beiden Nonnenhorner ihre Grundausbildung abgeschlossen und sind jetzt voll ausgebildete Feuerwehrleute. Damit hat sich für die beiden jener Traum erfüllt, den viele Kinder träumen. Doch die beiden stehen schon mitten im Leben und haben nicht den üblichen Weg über die Jugendfeuerwehr genommen. Wie sie es dennoch geschafft haben.

„Ich bin stolz ein Feuerwehrmann zu sein“, sagt Pascal Spahl und lacht. Anika Kienzle, seine Kameradin von der Freiwilligen Feuerwehr Nonnenhorn, nickt. Natürlich ist sie kein Feuerwehrmann, sondern eine Feuerwehrfrau und obendrein die erste in Nonnenhorn. Auch sie ist mächtig stolz nun Teil der aktiven Mannschaft zu sein.

Geschafft haben das die beiden als sogenannte Quereinsteiger. Was heißt, dass weder die 38-jährige Mutter dreier Kinder noch der 41-jährige Vater einer Tochter die übliche Laufbahn über die Jugendfeuerwehr durchlaufen haben. Stattdessen haben sich beide erst jetzt dazu entschlossen, Feuerwehrleute zu werden.

In kurzer Zeit alles erlernen

„Sie mussten in den letzten Monaten alles erlernen, was die Jugendlichen in mehreren Jahren Übungsdienst aufnehmen“, erklärt Kommandant Julian Schwarz den Unterschied und erzählt, dass neben den beiden mit Lukas Hartmann und Dominik Reichartinger noch zwei Quereinsteiger mehr die Prüfungen „mit Bravour“ bestanden haben.

Sieben weitere Quereinsteiger folgen im Herbst. Dann nämlich, wenn auch sie die Grundausbildung absolviert haben, zu der mindestens 35 Stunden in der eigenen Feuerwehr gehören, ein neunstündiger Erste-Hilfe-Kurs und weitere 30 Stunden für einen Grundlehrgang auf Landkreisebene. Insgesamt sind es elf neue Mitglieder und damit allesamt Quereinsteiger, die die Nonnenhorner Feuerwehr in den letzten beiden Jahren als neue Mitglieder gewonnen hat.

„Ich bin vor zwei Jahren von Bodolz nach Nonnenhorn gezogen. Ein Kollege war bei der Feuerwehr und hat mich gefragt, ob ich mir das nicht mal anschauen will“, erinnert sich Pascal Spahl. Er sei zwar kein Vereinsmensch, die Feuerwehr erfülle jedoch einen Zweck, mit dem er sich identifizieren könne. Darum sei er der Einladung seines Arbeitskollegen gefolgt. „Ein, zwei Mal bin ich hingegangen und war sofort integriert. Das war sozusagen ein Selbstläufer.“

Erster Fuß ins Ehrenamt über Helfer vor Ort

„Wenn man einmal hier war, dann will man bleiben“, sagt Anika Kienzle. Allerdings bedurfte es auch bei ihr erst einmal einer gewissen Aktivierungsenergie. Denn dass es neben einer Berufsfeuerwehr, wie sie sie aus ihrer Heimatstadt Reutlingen bislang kannte, noch eine Feuerwehr auf Basis des Ehrenamts gibt, war ihr zuvor gar nicht wirklich bewusst gewesen. Auch von der Möglichkeit eines Quereinstiegs war ihr nichts bekannt.

Weil sie sich aber gerne ehrenamtlich engagieren wollte, tat sie dies zunächst nur im Förderverein der Helfer vor Ort. Damit war sie schon mit einem Fuß im Blaulicht-Ehrenamt. Für die Feuerwehr entschied sie sich ganz bewusst, nachdem sie sich umfassend mit dem „Berufsbild“ auseinandergesetzt hatte.

„Das hat gut zu mir gepasst“, erklärt sie und erzählt, dass sich der zeitliche Aufwand dieses Ehrenamts gut mit ihrer Rolle als Mutter dreier Kinder und ihrem Beruf als Architektin vereinbaren ließe. „Erst dachte ich, ich muss zwei, drei Mal die Woche kommen, aber das ist nicht so.“ Einmal im Monat reicht, zumindest jetzt, nach der Prüfung.

Es sei denn, man will sich mehr als nur bei den regelmäßigen Übungen engagieren, wie etwa Pascal Spahl, der beruflich als Informatiker unterwegs ist und sich nun mit seinen Kenntnissen auch bei der Nonnenhorner Feuerwehr einbringt. Oder aber, weil man einfach Lust drauf hat. „Es macht ja auch Spaß“, sagt er und Anika Kienzle betont, „das ist hier wie eine große Familie“.

Jeder soll sich wohlfühlen

Als Frau in eine Männerdomäne vorzudringen, war für die 38-jährige nie ein Problem. „Ich merke keinen Unterschied zwischen mir und den Männern. Ich trainiere alles mit und mache das Gleiche wie sie. Rücksicht wird nur in der Umkleide genommen“, sagt sie und ihr Kommandant erklärt, dass nächste Woche die Arbeiten für eine Damendusche starten. Bisher, dafür aber von Anfang an, habe es nur mit einer separaten und völlig uneinsehbaren Umkleide geklappt. Denn, so betont Julian Schwarz, „Anika soll sich wohlfühlen und die Frauen der Kameraden dürfen auch kein Problem mit ihr haben.“

Wohlfühlen soll sich bei der Feuerwehr sowieso jeder. Kommandant Julian Schwarz versichert, dass niemand etwas machen müsse, wovor er Angst habe, es nicht verkraften zu können. Sollte dann doch etwas passiert sein, was sich schwer verarbeiten lasse, gebe es eine professionelle Nachsorge.

Und, so ergänzt Pascal Spahl, „das Team stützt einen gut“. Mit den Kameraden baue man Vertrauen auf, „das schweißt zusammen. Man kennt sich gut und wenn es einen arg trifft, dann merken die Kameraden das und man kümmert sich gegenseitig.“ „Feuerwehr ist immer Vertrauenssache“, bringt Julian Schwarz es auf den Punkt.

Ob die Ausbildung schwierig ist, wenn man nicht, so wie die Jugend, hineinwächst? „Nein, aber es kostet Zeit, die man investieren muss“, sagt Pascal Spahl. „Und es ist eine Herausforderung, der man sich stellt“, ergänzt Anika Kienzle.

Beide sind sich einig: „Ich würde es immer wieder machen.“ Beide finden zudem, dass es für niemanden eine Hürde darstellen sollte erst mit 40 und dann noch als Quereinsteiger in eine bestehende Gruppe zu kommen. „Das ist gar kein Problem, auch nicht aufs gleiche Niveau zu kommen wie die Kameraden, die schon seit der Jugend dabei sind“, versichert Pascal Spahn.

Und Anika Kienzle ergänzt, „Feuerwehr ist wie eine große Familie. Der Einstieg wird einem einfach gemacht. Und das ist nicht selbstverständlich.“ Am Ende wiederholt Pascal Spahl noch einmal das, was er am Anfang schon einmal sagte: „Ich bin stolz, ein Feuerwehrmann zu sein.“