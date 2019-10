Das ganze Wochenende leuchten in Nonnenhorn die Kürbisse. Die Jazznacht beginnt am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr. Alle Lokale sind zu Fuß erreichbar, und die Bands machen zeitgleiche Pausen, damit die Gäste bequem wechseln können. Als Eintrittskarten werden Buttons für 15 Euro verkauft, die in allen Restaurants gelten. Im Vorverkauf gibt es die Buttons für 13 Euro in den Gaststätten sowie in Feils Posthörnle, der Tourist-Info und im Stedi. In der St. Christophorus-Kirche findet am Sonntag, 27. Oktober ab 10.30 Uhr ein Dankesgottesdienst mit Jazz und Dixie statt.