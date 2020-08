Weingut Schmidt serviert Wein, Frierson und Vogel einen Soul-Jazz-Mix

Das Weingut Schmidt und Birdmusic laden für Mittwoch, 9. September, um 19:00 Uhr erstmals zum „Rhythm’n Wine“-Open-Air nach Hattnau ins Pinot ein. Beginn ist um 19 Uhr. Angeboten werden eine mitreißende Melange aus Jazz und Popularmusik mit Karl Frierson und Peter Vogel, wie die Veranstalter mitteilen. Das Team des Weinguts bietet feine Köstlichkeiten.

Bei unsicherer Witterung findet das Konzert eine Woche später – am Mittwoch, 16. September – zur selben Zeit statt.

Der Sänger, Songwriter, Percussionist und Entertainer Karl Frierson und der klassisch ausgebildete Jazzpianist, Komponist und Arrangeur Peter Vogel werden sich im Pinot in Hattnau als Duo präsentieren und dabei ihre beiden musikalischen Welten vereinen, heißt es in einer Pressemitteilung. Karl Frierson, in South Carolina geboren, ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der internationalen Jazz- und Soulszene. In Peter Vogel findet der charismatische und wandlungsreiche Sänger einen temperament- und fantasievollen Partner am Klavier. Beide verstehen es seit vielen Jahren, sowohl als Einzelkünstler als auch mit verschiedenen namhaften Formationen, das Publikum zu begeistern. Die Melange beider Musiker verspricht einen mitreißenden, groovigen Mix aus Soul, Jazz und klassischen Elementen.