Wasserwacht schult den Nachwuchs

Vergangenen Samstag fand der 2. Bernd’s Juniorday in Nonnenhorn statt. Dies ist ein Ausbildungstag für Kinder und Jugendliche aus der Kreiswasserwacht Lindau, bei dem zum einen für die Wasserwacht wichtiges Wissen trainiert aber auch neue Kontakte geknüpft werden. In diesem Jahr nahmen 57 Kinder und Jugendliche aus den Ortsgruppen Lindau, Lindenberg, Nonnenhorn, Wasserburg und Weiler teil. An sechs verschiedenen Stationen hatten sie die Möglichkeit ihr bisheriges Wissen zu vertiefen und zu erweitern. An Land wurde Erste Hilfe, Funken und Knoten geübt. Diese Grundlagen sind für die Arbeit im Einsatzfall sehr wichtig. In einem spielerischen Triathlon wurde ein solches Szenario nachgestellt. Zunächst musste eine Runde gelaufen werden, dann legte man eine kurze Distanz auf dem Rollbrett zurück, was das schwimmen darstelle, und zum Abschluss versuchte man mit dem Wurfsack sein Ziel zu treffen. Der Höhepunkt stellte für jede Gruppe die Ausbildung auf dem See dar. Hier konnten die an Land gelernten Knoten direkt angewendet werden und es wurde vermittelt wie ein Einsatz mit dem Boot ablaufen würde. Mit Grillabend und großem Fahnenklau-Turnier wurde der spannende und abwechslungsreiche Tag beendet, bei dem alle sehr viel Spaß hatten.