Mindestens drei Jahre und einen Tag: Was eine junge Frau an der Walz reizt

Sie hat ihren Nachnamen abgelegt, ihr Ohrläppchen an einen Tresen nageln lassen, eine halbe Flasche Schnaps getrunken und den Rest am Ortsschild ihres Heimatorts verbuddelt. Dann ist sie ist über das Schild geklettert und war weg. Die nächsten drei Jahre darf sie ihrer Heimat nicht näher als 50 Kilometer kommen. Lea ist auf der Walz.

Seit fast zwei Jahren ist die 25-Jährige auf Wanderschaft. Die Tischlerin stammt aus der Nähe von Luckenwalde, einer Stadt in Brandenburg. Ihr Weg hat sie jetzt an den Bodensee geführt. Momentan arbeitet Lea bei der Schreinerei Hirlinger in Nonnenhorn, die auf den Bau von Möbeln spezialisiert ist.

Lea ist als fremde, freireisende Tischlerin auf der Walz – und macht derzeit Station in Nonnenhorn. (Foto: Barbara Baur)

Sie hilft beim Innenausbau eines neu gebauten Hauses mit, befestigt etwa Sockelleisten. Weil sie eine Weile bleibt, hat sie im Moment wieder so etwas wie einen festen Wohnsitz. Fest steht aber jetzt schon, dass sie bald weiterzieht: Als fremde, freireisende Tischlerin, wie es offiziell heißt, darf sie höchstens drei Monate an einem Ort arbeiten. Wahrscheinlich bleibt sie bis Ende Januar.

Was die Wandergesellin antreibt

Gestartet ist Lea direkt nach ihrer Ausbildung, als sie den Gesellenbrief in der Tasche hatte. Ihre Entscheidung stand zu diesem Zeitpunkt schon länger fest: „Ich will um die Welt ziehen und Erfahrungen im Handwerk sammeln“, sagt sie. Hauptsächlich arbeiten Gesellen auf Wanderschaft in ihrem eigenen Gewerk, schnuppern aber auch in andere Bereiche hinein. Lea hat zum Beispiel schon an einem Dachstuhl mitgebaut und gemauert.

Wie viele Handwerksgesellen in Deutschland die Tradition der Wanderschaft heute noch pflegen, ist nicht bekannt. „Schätzungsweise sind in Deutschland immer zwischen 400 und 500 Gesellinnen und Gesellen auf Wanderschaft“, sagt Hannes Wistof vom Fremden Freiheitsschacht. Einer solchen Gesellenvereinigung können sich Wandergesellen anschließen.

Schächte bieten Wandergesellen ein gewisses Netzwerk, organisieren Treffen und stellen Herbergen zur Verfügung. Die meisten der traditionellen Schächte nehmen nur Männer auf. Viele Gesellen gehen aber auf eigene Faust als Freireisende los, wie eben Lea.

Traditionelle Kluft und alte Regeln

Sie trägt die traditionelle Kluft mit schwarzer Cordhose und Weste, weißem Hemd und schwarzem Hut. Wenn sie wandert, gehört auch ihr Stenz dazu, so wird der Wanderstab genannt. Gepäck hat sie nur wenig: einen Schlafsack und Kleider zum Wechseln. Ein Handy ist nicht erlaubt. Wer sie erreichen will, muss bei den Betrieben anrufen, in denen sie arbeitet. Und wen sie erreichen will, dem schreibt sie Postkarten oder Briefe.

Außerdem darf Lea kein Geld für Fortbewegung und Unterkunft ausgeben. Da bleiben dann eigentlich nur Trampen und Laufen. „Ich trampe hauptsächlich“, sagt sie. „In der Kluft geht es gut.“ Als Frau habe sie es da normalerweise auch leichter als ihre männlichen Kollegen auf der Walz. „Manchmal stehe ich nicht länger als eine Minute an der Straße, bis mich jemand mitnimmt“, sagt sie. Aber sie habe auch schon über fünf Stunden am Straßenrand verbracht.

Angst, zu Fremden ins Auto zu steigen, hat sie nicht. Im Gegenteil: „Beim Trampen entwickeln sich ganz berührende Gespräche“, sagt die 25-Jährige. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass die Menschen Fremden gegenüber sehr offen sind, über die Schicksalsschläge sprechen, die sie sonst vielleicht noch niemandem anvertraut haben. Und sie lernt dabei die verschiedensten Lebensentwürfe kennen.

Warum sie viel draußen schläft

Lea freut sich über solch intensive Gespräche, über die Offenheit und Hilfsbereitschaft der Menschen. Wegen ihrer Kluft kommen viele auf sie zu, geben ihr einen Kaffee aus oder bieten einen Schlafplatz an. Sie schläft aber auch viel draußen. Vor allem im Sommer, wenn die Temperaturen angenehm sind.

Nur einmal im Winter, als es kalt war, kam sie an ihre Grenzen. Da wanderte sie im strömenden Regen durch einen Wald und fand keinen trockenen Schlafplatz. Alles sei durchnässt gewesen, auch ihr Schlafsack. „Da dachte ich schon, ,Oh Gott, warum mache ich das?’“.

Ich bleibe so lange wie möglich in einer Kneipe sitzen. Lea

In der Stadt ist das aber ganz anders. Dann guckt sie, dass sie Leute kennenlernt, die eventuell ein Sofa frei haben. Das funktioniert ganz gut, erzählt die Tischlerin und lächelt. Für Tage, an denen das nicht klappt, hat sie eine andere Technik entwickelt: „Ich bleibe so lange wie möglich in einer Kneipe sitzen.“ Manche Wirte merken das und lassen Wandergesellen in ihrer Gaststätte übernachten. Und ab und zu schläft sie auf einer Baustelle, aber höchstens in den ersten Nächten. „Wenn ich länger bleibe, brauche ich schon einen vernünftigen Schlafplatz und ein Badezimmer“, sagt sie.

Sie findet überall Arbeit

Deutschland hat Lea in den knapp zwei Jahren schon ganz gut kennengelernt. Sie sei fast überall schon gewesen oder zumindest schon mal durchgefahren. Auch in Österreich und der Schweiz hat sie bereits gearbeitet. Arbeit zu finden, sei „extrem leicht“, weil im Bauhandwerk praktisch immer Leute gesucht werden. In einer Region, in der es ihr gut gefällt, findet sie immer eine Schreinerei. Dann klopft sie einfach an.

Bei der Schreinerei Hirlinger musste sie aber nicht klopfen. Eine Frau hat sie beim Einkaufen in Weißensberg angesprochen. Über sie kam der Kontakt nach Nonnenhorn zustande. Lea hat vormittags in der Schreinerei angerufen und nachmittags hatte sie schon Arbeit. „Es war gerade richtig“, sagt Inhaber Tobias Hirlinger. „Vor Weihnachten können wir jeden brauchen.“

Keine Zeit für Heimweh

Heimweh hat Lea nicht. Dafür hat sie gar keine Zeit. Vor ihrem Abschied habe sie so viel zu tun gehabt mit Organisieren, Wohnung ausräumen, Besitz verschenken, dass keine Wehmut aufgekommen sei. Wann sie von der Wanderschaft zurückkehrt, entscheidet sie selbst. Die Regeln geben vor, dass sie mindestens drei Jahre und einen Tag dauert. Doch die meisten Gesellen hängen noch ein Jahr dran.

Wie die Heimkehr einmal ablaufen wird, weiß Lea schon. Dann wandert sie zu dem Ortsschild ihres Heimatorts, buddelt die halbe Flasche Schnaps aus, trinkt sie leer und klettert über das Schild nach Hause. So, wie es Tradition ist.