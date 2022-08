Winzerfest in Nonnenhorn: So schmeckt der Wein dieses Jahr

Los geht das Winzerfest am Freitag, 19. August, ab 17 Uhr. Es gibt regionale und internationale Köstlichkeiten von Burger & Bowls, über Kässpätzle, heiße Seelen, Dinnete, Fischknusperle, gegrillte Salsiccia Caprese, italienische Eisspezialitäten, kalte Tomatensuppe, Roastbeef, Räucherlachs, Raclette, bis hin zu heißen Schinkenbroten. Dazu spielt die Sigg’s Pack Big Band. Am Samstag, 20. August, geht es um 11 Uhr weiter. Tagsüber treten der Musikverein Nonnenhorn und der Musikverein Bösenreutin auf, am Abend singt Karl Frierson.

Unter dem Motto „Sommer ist noch nicht vorbei“ laden die zwölf Winzer vom bayerischen Bodensee am Freitag und am Samstag zu ihrem Winzerfest an der Uferpromenade in Nonnenhorn ein. Sie wollen mit vielen Gästen die große Vielfalt ihrer Seeweine feiern. Wie sie mit der Wetterfrage und dem Pandemiegeschehen umgehen.

Clemens Hendriks, der Vorsitzende der bayerischen Bodensee-Winzer verrät, dass sie alle noch von einem Hochgefühl beflügelt werden, das vom Festival „Komm und See“ herrühre. Das Winzerfest, das sie aktuell vorbereiten, koste im Gegensatz dazu aber auch in diesem Jahr keinen Eintritt. „Nicht weil die Erfahrungen aus dem Komm und See schlecht gewesen wären.“ Die seien sogar sehr positiv gewesen.

Der Eintritt ist frei

Das Winzerfest koste keinen Eintritt, weil die Kostenstruktur völlig anders sei. Das liege auch daran, dass es statt zwölf einzelner Weingüter nur einen gemeinsamen Festplatz gebe. „Wir haben dadurch weniger Bands, wir haben keinen Shuttle-Bus, in Summe ist weniger Security im Einsatz. Hier passiert alles an einem Standort mit einer Infrastruktur für alle“, erklärt der junge Winzer.

Der Wetterbericht sagt voraus, dass es zum Winzerfest hauptsächlich trocken bleibt. Clemens Hendriks, Vorsitzender der bayerischen Bodensee-Winzer

Auch was das Wetter anbelangt, ist er optimistisch. „Der Wetterbericht sagt voraus, dass es zum Winzerfest hauptsächlich trocken bleibt – sollte es nicht so sein, sind wir mit unseren Zelten und Überbauten wetterfest aufgestellt“, ist er sicher.

Apropos sicher: Wie sieht es angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen aus? Gesetzliche Vorschriften gibt es keine, nur die Eigenverantwortung aller. Clemens Hendriks erzählt, dass natürlich auch sie die steigenden Zahlen beobachten und ihr Fest gern sicher machen wollen. Sie bauen auf Abstand, Frischluft, Hygiene und Vernunft, werden lockerer bestuhlen.

Gefeiert wird auch auf der Fläche des ehemaligen Seewirts

Weil dieses Jahr erstmals die Fläche vom ehemaligen Seewirt, die die Gemeinde Nonnenhorn gekauft hat, zum Festgelände dazu kommt, gibt es auch mehr Platz fürs Winzerfest. „Diese Fläche nutzen wir direkt, um die Gastro-Stände weiter auseinander aufzustellen, und sorgen so dafür, dass die Leute leichter Abstand halten können“, sagt Clemens Hendriks.

Die Gäste könnten lange Schlangen vermeiden, wenn sie schauen, wo gerade wenig los ist. Und das Geschirr werde immer schon hygienisch mit professionellen Gastronomie-Spülmaschinen gespült. „Fast alles findet direkt unterm freien Himmel statt – und wenn es an einer Stelle doch mal enger werden sollte, dann ist bei uns eine Mund-Nasen-Maske nach wie vor gern gesehen, da soll sich niemand komisch fühlen“, sagt er und appelliert an die Vernunft der Gäste, mit Symptomen zu Hause zu bleiben und gegenseitig aufeinander zu achten.

So schmecken die 51 Weine

Bei allem, was es für die Veranstalter zu bedenken gebe: Für die Gäste stehe absolut der Genuss im Vordergrund. Dafür sorgen die zwölf Winzer mit 51 ihrer Weine aus 2021er-Jahrgang, in Weiß, Rosé, Rot, Sekt und Secco. „Der 21er-Jahrgang ist ein klassischer Seewein. Lebendig, ein bisschen knackiger in der Säure, animierend und mit viel Trinkfreude drin“, verspricht der Winzer.

Es sei für die zwölf Weingüter ein sehr schöner Jahrgang gewesen, der durch Prämierungen teils hoch ausgezeichnet wurde, verrät er voller Stolz auf seine Kolleginnen und Kollegen.

Zehn Gastronomen und Vereine sorgen mit einem kulinarischen Programm für die passende Unterlage zum Wein und dazu spielt Musik zur Unterhaltung. Und so werden Wein, Musik und Essen Leib und Seele wunderbar zusammenhalten.

Apropos zusammenhalten: Clemens Hendriks hat noch ein einladendes Schlusswort: „Der Zusammenhalt unter uns Winzern vom bayerischen Bodensee ist sehr stark und gibt uns sehr viel Dynamik und Kraft – wir freuen uns, dass wir das am Winzerfest auf besondere Weise zeigen können.“