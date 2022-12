Machen Sie den Vergleich! - So stark hat sich Nonnenhorn verändert

Nonnenhorn sieht ganz anders aus als noch vor zehn Jahren. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren für die Dorferneuerung rund 5,5 Millionen Euro ausgegeben. Jetzt wird noch die gläserne Garage für den Narrenbenz im Park vor dem Rathaus fertig gebaut. Sie ist das i-Tüpfelchen obendrauf, wie Bürgermeister Rainer Krauß findet. Was sich in Nonnenhorn alles verändert hat.

Stark gewandelt hat sich der Kirchplatz. Bordsteine und Treppenstufen zur Kirche gibt es im Bereich der Kreuzung von Seehalde und Conrad-Forster-Straße nicht mehr. Der ganze Platz ist barrierefrei geworden – und niemand hat mehr Vorfahrt. Als für sie der Gedanke eines sogenannten „shared space“ aufkam, sei die Skepsis zunächst groß gewesen, berichtet Krauß.

Bei der Dorferneuerung in Nonnenhorn sind der Kirchplatz und die Kreuzung von Seehalde und Conrad-Forster-Straße barrierefrei umgebaut worden. (Foto: Gemeinde Nonnenhorn)

Denn in so einem „gemeinsamen Raum“, wie der Begriff ins Deutsche übersetzt werden kann, sind vom Fußgänger bis zum Autofahrer alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt. „Wir hatten schon auch die Befürchtung, dass wir für viel Geld einen Unfallschwerpunkt bauen“, sagt Krauß. Doch das sei nicht eingetreten – im Gegenteil. Es sei ruhiger geworden, der Platz im Sommer ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Dorfkern wird mit 3D-Technik vermessen

Dass es heute weder Bordsteine noch Stufen gibt, ist auch dank moderner Technik möglich geworden. In einem Pilotprojekt ist der komplette Dorfkern mit einem 3D-Scan vermessen worden. „Das hat uns die Arbeit sehr erleichtert“, sagt der Bürgermeister.

Auf Grundlage dieser Daten konnte bereits am Computer an Details gefeilt, beispielsweise an Höhenunterschieden gearbeitet und Bodenbeläge ausprobiert werden.

2012 erhielt Nonnenhorn vom Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach 1,2 Millionen Euro für eine umfassende Dorferneuerung. Der Fördersatz lag bei 50 Prozent, also musste die Gemeinde nochmal die gleiche Summe obendrauf legen. Bei dem Prozess spielte die Verkehrsführung eine zentrale Rolle. „Es ist immer zu schnell gefahren worden“, sagt Krauß. „Wir wollten Entschleunigung und mehr Platz für Fußgänger und Gäste schaffen.“

Das heißt, dem Auto wurde in Nonnenhorn Platz abgerungen: Die Straßen sind schmaler, die Gehwege dafür breiter geworden. Es gibt jetzt mehr Beete, Bäume und Grünflächen. Die Conrad-Forster-Straße hat im Bereich des Rathauses außerdem eine Kurve bekommen, damit die Autofahrer langsamer fahren müssen.

Zweiter Bauabschnitt folgt kurz später

Mit einem offiziellen Spatenstich im Herbst 2015 begannen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt. Zuerst waren die Seehalde und der Stachus an der Reihe. Wo gebaut wurde, wurden auch alle Leitungen erneuert und ein automatisches Bewässerungssystem für die Grünflächen eingebaut. Mitte 2016 hat Nonnenhorn die Einweihung gefeiert.

„Das Geld war da schon verbaut“, sagt Krauß. „Aber Ideen hatten wir noch.“ Deshalb reichte Nonnenhorn erneut einen Antrag auf Förderung ein – und zur großen Überraschung wurden nochmal 1,3 Millionen Euro bewilligt.

Mit diesem Geld wurden die Uferstraße und der Kapellenplatz angepackt, der bei den Bauarbeiten angehoben wurde. Viele Diskussionen gab es um den Mammutbaum, der dort steht. Er sei in einem schlechten Zustand gewesen, bei Stürmen seien regelmäßig große Äste heruntergekracht, sagt Krauß. Trotzdem habe sich Widerstand gegen die Fällung formiert.

Mit großem Aufwand sei dem Mammutbaum mehr Platz gegeben worden. Er sei jetzt gesünder und lasse keine Äste mehr fallen. Doch auch die Sanierung der Uferstraße sei eine Herausforderung gewesen, weil sich die Arbeiten in die Länge zogen und es jeden Tag andere Umleitungen gab. Die Ausgaben für die beiden Bauabschnitte beziffert Krauß einschließlich der Zuschüsse auf 5,5 Millionen Euro.

Was sich im Dorf parallel noch verändert hat

Es hat sich noch mehr verändert im Dorf. Parallel zur Dorferneuerung hat die Gemeinde noch das Rathaus für 1,8 Millionen Euro saniert, dort um- und angebaut. Außerdem sicherte sich der Gemeinderat das Vorkaufsrecht für das ehemalige Hotel Seewirt, kaufte es, ließ das Gebäude abreißen und die Fläche entsiegeln.

Um für knapp 3,5 Millionen Euro einen großen, öffentlichen Zugang zu Bodenseeufer zu bekommen, änderte die Gemeinde den Bebauungsplan. Ein weiteres sichtbares Zeichen der Veränderung im Ort sind acht Holzfiguren, die der Bildhauer Clemens Heinl geschaffen hat.

Die Dorferneuerung ist mittlerweile im Großen und Ganzen abgeschlossen. Der Park gegenüber des Rathauses gehörte zu den letzten Projekten. Dort entsteht derzeit die Glasgarage für den Narrenbenz, ein 111 Jahre altes Auto, das dem Narrenverein gehört. Die sollte eigentlich schon seit einem Jahr stehen, doch die Baufirma, die den Auftrag zuerst bekommen hatte, sprang ab. Jetzt haben örtliche Handwerker sich dem Projekt angenommen.

Die Stahlkonstruktion mit Holzdach und Glaswänden steht schon. Es fehlen noch die Jalousien und die Lüftung. Und der Benz, aber der wird derzeit vom Narrenverein restauriert.

70.000 Euro für eine Glasgarage

Der Oldtimer gehört dem Narrenverein und fährt bei der Wagenfasnet immer vorneweg. Dass das Auto im Park solch einen Ehrenplatz bekommt, lässt sich die Gemeinde rund 70.000 Euro kosten. Die Hälfte wird auch dabei bezuschusst – eine Entscheidung, über die wahrscheinlich nicht nur der Gemeinderat lange diskutiert hat.

Ist eine Glasgarage für ein altes Auto nicht übertrieben? „Nein“, meint Krauß. „Der Benz ist ein Stück Ortsgeschichte.“ Außerdem sei er eine echte Rarität, weil heute auf der ganzen Welt nur noch die Existenz drei solcher Modelle bekannt sei. Deshalb kommt noch eine Tafel dazu, auf der die Betrachter die Geschichte des Benz’ nachlesen können. Die Garage soll spätestens zur Fasnet 2023 fertig sein – wenn der Narrenverein sein 50. Jubiläum feiert.