Vinothek darf Wein drinnen und draußen ausschenken

Die Vinothek Gierer darf in ihrem bisherigen Schankraum und in ihrem Garten Wein ausschenken. Das hat der Nonnenhorner Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, nachdem der Eigentümer einen entsprechenden Antrag auf Nutzungsänderung gestellt hatte. Bisher hatte er lediglich die Erlaubnis, in seiner Vinothek jenen Kunden kostenlos Wein zum Probieren auszuschenken, die den Wein dann auch kaufen wollten. Jetzt darf er seinen eigenen Wein auch all jenen servieren und dafür Geld verlangen, die auf ein Glas vorbei kommen und in der Vinothek oder im Garten verweilen wollen.

Für die 30 neuen Außensitzplätze im Garten weist der Betreiber die zehn nötigen Parkplätze nach. Die genehmigte Nutzungsänderung gilt lediglich, und darauf legten die Gemeinderatsmitglieder Wert, für die normalen Öffnungszeiten. Auch dürfen keine Speisen ausgegeben werden.