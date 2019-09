Verdienstorden für Klemens Joos

Der gebürtige Nonnenhorner Dr. Klemens Joos (links) hat vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder den bayerischen Verdienstorden, die höchste bayerische Auszeichnung, erhalten. In seiner Laudatio betonte der Ministerpräsident, dass sich Joos seit Jahrzehnten in der Interessenvertretung bayerischer Unternehmen und Verbände auf europäischer Ebene engagiert. Als geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensgruppe hat er sich die Prozessoptimierung zwischen bayerischen Wirtschaft und EU-Institutionen auf die Fahnen geschrieben. Seine Erfahrungen gibt er an Nachwuchskräfte auch als Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universität München weiter. Foto: API