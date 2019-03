Variationen vom Fisch im Drei- und Viervierteltakt

Drei ausgebuchte Restaurants, drei Musikensembles, drei außergewöhnliche Menüs, das zusammen hat „Klassisch Fisch“ in Nonnenhorn wieder zu einer runden Sache gemacht. Damit hat die Saison in Nonnenhorn ihren ersten Höhepunkt und die Küchen der beteiligten Restaurants ihren ersten Belastungstest nach der Winterpause erlebt.

Moment, „Klassisch Fisch“, war das nicht mal eine Veranstaltung, bei der viel mehr Restaurants des Weindorfes mitgemacht haben? Richtig, vor Jahren waren es sechs Teilnehmer, aber nicht für jeden hat sich der Aufwand gerechnet und so stieg einer nach dem andern aus bis auf das Haus am See, die Kapelle und den Torkel. Diese drei haben mit „Klassisch Fisch“ beste Erfahrungen gemacht, greifen gerne auf Bewährtes zurück, im konkreten Fall die Musikensembles.

So hat sich das Lindauer Salonensemble, ein Streichquartett um den Pianisten Erwin Bucher, im Haus am See seit vielen Jahren bestens eingespielt, deren Repertoire, das eine ähnliche Vielfalt präsentiert wie das Menü, das hier aus der Küche kommt. Die fünf Musiker reisen musikalisch von Wien durch die Welt der Operette, machen einen Zwischenhalt in Paris, um den dortigen Tango aufleben zu lassen und enden nicht bei filmischen Evergreens, sondern reisen weiter bis zu jazzigen Eigenbearbeitungen. Stimmungsvoll, hörenswert, aber immer dezent, um das Geschmackserlebnis nicht zu übertönen, das der Gaumen vermeldet. Denn Valentin Knörle und sein Team verwöhnen die Gäste, darunter Hausgäste und Besucher aus nah und fern, etwa in Apfelessig eingelegtem Felchenfilet mit Karotten, Kardamom und Apfel, daran anschließend schwimmt ein Räucheraal in einer gelben Linsensuppe daher, gefolgt von einem Duett vom Hecht, wo sich Leber und Filet vereint haben, um ein spannendes Geschmackserlebnis zu bieten, unterstützt von Chicorée, Sanddorn, Röstfond und Crème fraiche. Doch damit nicht genug, denn auch der Zander wartet darauf, mit Gerste, Blumenkohl und Malz zu überraschen, dazu kommt er vereint mit Bündnerfleisch auf den Teller. Diese Reise durch eine fantastische Welt der Fischküche runden ein weißer Cookie mit Vanille, Rhabarber und Sauerampfer ab, zumindest, was den kulinarischen Teil betrifft, denn das Salonensemble ist mit seinem Menü noch längst nicht fertig, so dass auch Gäste in den Genuss dieser Musiker kommen, die vorher in der Kapelle diniert hatten und nur noch auf einen Absacker vorbeikommen wollten, sich aber doch niederließen.

Alle drei Lokale sind ausgebucht, die Küchen fast am Anschlag

Die hatten sich ihrerseits von Hans-Jörg Witzigmann bekochen lassen, der sich mit seinem Team ebenfalls ein umfangreiches Menü hatte einfallen lassen. Hier folgten den Ravioli vom Bodenseehecht an Bärlauchbutter ein Lachstartar an gebratenem grünen Spargel mit Röstinchen und Joghurtdip. Farblich setzte sich da das darauffolgende Kresseschaumsüpple grün ab, in dem sich Crevetten badeten, bevor ein Filet vom Zander auf grünen Blattspinat mit Tomatennudeln an Zitronensößle gereicht wurde. Den Abschluss bildeten hier Crêpes mit Zabaglione und frischen Früchten. Hecht und Zander, diese beiden Bodenseefische begrüßten die Gäste schon beim Betreten der Kapelle im Ganzen, auf Eis gebettet und mit Cocktailtomaten dekoriert, was gerade Kinder immer wieder magisch anzog. Auch in der Kapelle ging es nicht still und leise zu, sondern die Gäste wurden von der Berkheimer Salonmusik unterhalten. Wobei die Mitglieder des Ensembles von Lindenberg bis Biberach kommen, da liegt die Illertaler Gemeinde vermutlich auf halbem Weg, irgendwie. Jedenfalls firmieren die vier Musiker seit rund 20 Jahren unter diesem Namen, zur Geige gesellen sich bei den Berkheimern Gitarre, Akkordeon und Kontrabass. Wiener Salonmusik spielen die vier ebenso gerne, schrecken auch vor Operettenmelodien und anderen Evergreens nicht zurück. Ihr Spektrum reicht bis Südamerika, der Heimat des Tango Argentino. Und dass die vier nicht nur unterhalten können, sondern ihre Musik auch in die Knochen fährt, zeigt sich zu fortgeschrittener Stunde, als sich einige Paare zum Tanzen auf der kleinen Fläche finden.

Den Klassik-Begriff deutet auch das Duo Helsinki etwas weiter, das im Torkel für den musikalischen Part sorgt, noch nicht so lange wie die anderen Ensembles in den jeweiligen Restaurants, aber auch schon einige Jahre. Lange genug jedenfalls, um das Nonnenhorner Publikum zu kennen und zu wissen, dass sie hier mehr auf die jazzige Seite des Duos anspringen. So swingt es im Wintergarten von Klavier und Saxofon mit Songs aus dem legendären Realbook, der Bibel des Jazzmusikers, aber so sanft, dass das Menü geradezu auf samtenem Weg vom Teller in den Magen gelangen kann, das Alexander Stoppel und sein Team in der Torkelküche gezaubert haben. So weltumspannend wie die musikalische Reise ist hier auch die kulinarische, die mit Sushi-Pralinen, Wasabi, Shiso-Kresse und Kaviar startet, über eine weiße Creme von Topinambur und Muscheln zu einer Gyoza-Pasta führt, die gemeinsam mit Iberico, Garnelen und Dashi-Sud auf dem Teller landet. Dem schließt sich ein Seeforellen-Teriyaki mit Chili, Honig und Reisessig an und wird beschlossen von einer Gin-Toni- Mousse mit Minze, Mango und Gurke.

Wohl dem, der sich rechtzeitig auf eines der drei Lokale festgelegt hat, denn spontan sich zu entscheiden, welche dieser kulinarischen Exzesse denn sein sollte, wäre schlichtweg unmöglich gewesen. Nicht wegen der eigenen schwierigen Entscheidungsfindung, sondern aus einem ganz banalen Grund: Alle drei Lokale waren ausgebucht, die Küchen fast am Anschlag.

Es gab eine ganze Reihe von Besuchern, denen nur der Trost bleibt, entweder am Folgetag zu kommen zu normaler Speisekarte, aber ohne Musik, oder nächstes Jahr rechtzeitig zu reservieren. Das lohnt sich auf jeden Fall, sollte aber nicht weitergesagt werden.