Unbekannter greift in die Ladenkasse

Ein unbekannter Täter ist am Montag, 15. Oktober, um die Mittagszeit, in den Verkaufsraum eines Blumengeschäftes in Nonnenhorn eingedrungen und hat sich an der ladenkasse „bedient“. Der Täter ging dabei relativ dilettantisch vor, wie es im Polizeibericht heißt.

Mit Hilfe eines Schraubenziehers versuchte der Einbrecher zunächst vergeblich, ein Fenster aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, schlug er das Fenster ein, möglicherweise mit einem herumliegenden Ast. Aus der Kasse entwendete er die Geldscheine, das Münzgeld blieb zurück. Die Tat ereignete sich zwischen 12.45 und 13.30 Uhr.

Am Tatort konnten Spuren des Täters gesichert werden. Aufgeklärt werden konnte der Fall bislang allerdings nicht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass ein Nachbar zur Tatzeit einen Mann und eine Frau gesehen hatte, die in der Nähe des Blumengeschäftes an einer Tür geklingelt hatten und dann wieder gegangen waren.

Die junge Frau ist etwa 1, 60 Meter groß und hat langes, blondes Haar. Der junge Mann ist deutlich größer und trug eine Baseballkappe. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die beiden Personen, die nicht zwingend mit der Tat zu tun haben müssen, aber eventuell als Zeugen in Betracht kommen, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.