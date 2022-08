Unbekannter greift Erntehelfer auf dem Nachhauseweg an

Ein 29-jähriger Erntehelfer ist am Mittwochabend auf dem Nachhauseweg vom See zu seiner Unterkunft in der Sonnenbichelstraße in Nonnenhorn angegriffen und geschlagen worden. Sein Arbeitgeber erstattete bei der Polizei Anzeige.

Der 29-jährige war mit weiteren Erntehelfern am Dienstagabend beim Baden am See. Im Zeitraum zwischen 20.30 und 21.15 Uhr lief er nach Hause. Auf diesem Weg wurde er nach eigenen Angaben von mindestens einem unbekannten Täter attackiert. Nachdem der 29-Jährige sich dann nicht mehr auskannte, rief er eine Freundin zu Hilfe. Diese fand den verletzten 29-Jährigen dann vor einer Apotheke im Ortskern. Der 29-jährige wurde am Oberschenkel und am linken Auge durch Schläge verletzt. Zur Tatzeit müssten sich eigentlich Zeugen auf dem Weg des 29-Jährigen aufgehalten haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 08382 / 91 00 bei der Polizei zu melden.