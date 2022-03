Unbekannte Schätze des Bodensees

Der internationale Verein Bodenseefisch eröffnet am 1. April im Gasthaus „Zur Kapelle" in Nonnenhorn die internationalen Rotaugen-Wochen. Diese Veranstaltung findet seit ein paar Jahren am bayri-schen Bodensee statt, dieses Jahr mit Unterstützung des Vereins Bodenseefisch. Nach Absprache mit den bayrischen Fischern wird diese Veranstaltung nun international ausgerichtet. An dieser besonderen Kampagne, die vom 1. bis 17. April angeboten wird, beteiligen sich neben fünf Berufsfischer auch zehn Gastronomen. Zu den Betrieben aus Bayern sind jetzt auch Betriebe aus Vorarlberg, Württemberg und dem Untersee gekommen.

Der Fangrückgang der Berufsfischerei am gesamten Bodensee, vor allem beim Brotfisch (Felchen), ist mitt-lerweile für viele Betriebe besorgniserregend. Die Nährstoffumstellung am Bodensee kommt anderen Fischarten zugute. Die Familie der karpfenartigen Fische, die sehr anpassungsfähig sind, profitieren dagegen von der Nähr-stoffarmut im See und werden vermehrt in den Netzen der Berufsfischerei gefangen. Die kulinarisch eher unbekannte Fischarten wie beispielsweise das Rotauge werden durch Veredelungsschritte wie das Schröpfen (einschneiden) so vorbereitet, dass diese Filets in der Küche genauso verarbeitet werden können wie andere Fischarten.

Direkt aus den Netzen der Fischer landet der Fang des Tages während der Aktionswochen in der Küche und wird dort individuell interpretiert. Mit Talent und viel Liebe zum See lassen die Küchenchefs so die feinsten Kreationen aus dem noch nicht so bekannten Fisch „Rotauge“ entstehen. Sie interpretieren überlieferte Klassiker neu oder kreieren gänzlich Neues: Matjes aus Rotauge, Rotaugenfilet sauer eingelegt (ähnlich Brathering), frittierte Bodenseefisch-Knusperle auf Kräutersalat und vieles mehr werden bei den Rotaugen-Wochen zum Kennenlernen angeboten. Die enge Kooperation von Fischern und Gastronomen zeichnet dieses Ereignis aus.

Bei den Rotaugen-Wochen beteiligen sich die Bodenseefischer Regula Bösch, Georg Fiedl, Bernd Kaulitzki, Karl-Otto Kapfhammer und Roland Stohr. Frisch aus dem Fang zubereitet wird in den Reastaurants Schlosshotel Wasserburg, Hotel Walserhof, Seniorenheim Hege, Gasthaus "Zur Kapelle", Landgasthof „Köchlin", Winterbergstüble Hengnau, "Grüner Baum" (Moos), Brauereigasthaus Max und Moritz, Restaurant „Schulhus" in Krumbach/Vorarlberg, „Vietnam House" in der Weinstube Fürst.

Infoblock: Die Schutzgemeinschaft Bodenseefisch e.V. hatte sich im Oktober 2020 gegründet. Dazu haben sich Berufsfischer sowie Gastronomen und nachhaltige Tourismusorganisationen rund um den See in einer Solidargemeinschaft zusammengeschlossen, um gemeinsam zur Erhaltung einer nachhaltigen Berufsfischerei mit Bodenseefisch aus Wildfang beizutragen. Auch die Kultur der Fischerei an allen Seeteilen wird somit erstmals unter einem Dach gefördert und geschützt. Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Berufsfischern am internationalen Bodensee einerseits und Abnehmern wie Lebensmitteleinzelhandel, Großküchen, Gastronomiebetrieben und Verbrauchern andererseits soll Verknüpfungen zur Erhaltung einer nachhaltigen Berufsfischerei mit Bodenseefisch aus Wildfang schaffen. Die Schutzgemeinschaft möchte in Zusammenarbeit mit dem Tourismus einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der internationalen Bodenseeregion als Destination leisten.

Auch auf einer gemeinsamen Website www.bodenseefisch.eu findet man alle Mitglieder, Infos zur Arbeit der Berufsfischer, den Fangmethoden und der Historie der Bodenseefischerei. Auch Anekdoten, Mythen und Geschichten um den Bodenseefisch werden dargestellt. Eine Rezeptsammlung gibt es durch die dort ebenfalls vertretenen aktiven Gastronomen, deren Häuser für nachhaltige und regionale Bodensee- Fischküche stehen.