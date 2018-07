TC Nonnenhorn lädt zum Beach-Event ein

. Nachdem im vergangenen Jahr das Beachtennis-Event großen Anklang gefunden hat, wird der TC Nonnenhorn nun zum zweiten Mal auf dem Sandplatz direkt neben der Tennisanlage des TC Nonnenhorn das Beach-Tennis-Turnier ausrichten. Bei fetziger Musik werden die Spiele am Samstag laut Vereinsmitteilung von 10 bis 18 Uhr ausgetragen. Die Siegerehrung findet ab 19 Uhr statt, mit anschließendem Sommerfest.

Der Tennisclub hat beim Bayerischen Tennisverband drei Mannschaften gemeldet. Am erfolgreichsten hat die Damen 40 Mannschaft abgeschlossen, die als Vierermannschaft bereits zum wiederholten Male die Meisterschaft gewann. Die Herren 40 Mannschaft wurde Zweiter. Bei den Herren 50 waren die Gegner in diesem Jahr zu stark und so muss es die Mannschaft unter dem olympischen Aspekt verbuchen, dabei sein ist alles.

Mit dem TC Wasserburg sind seit diesem Jahr unter der Bezeichnung Jugend TeG Bodensee sogar fünf Mannschaften gemeldet. Dieser Zusammenschluss hat sich als positiver Schritt herausgestellt. Somit wird den tennisbegeisterten Jugendlichen eine Plattform geboten und ist für die nächste Altersstufe bestens gerüstet.

Die Tennisacademy Ales Reter bietet mit den beiden Trainerinnen ein qualifiziertes Training an, sodass die Technik geschult und weiterentwickelt wird. In Kooperation mit den ortsansässigen Schulen und Kindergärten kann ein alternativer Sportunterricht angeboten werden.