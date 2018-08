Super Stimmung, tolle Atmosphäre, leckerer Wein

Was war das für ein wunderschönes Winzerfest: Einfach alles hat gepasst. Die Wetterbedingungen waren perfekt und so haben sich viele Tausend Menschen auf den Weg gemacht, um der Einladung der Winzer vom bayerischen Bodensee zu folgen.

Bleigrau sind See und Himmel zum Start am Freitag. Aber rund 3000 Besucher haben den unbedingten Willen zum Feiern und behalten in ihrem Optimismus recht: es bleibt trocken. Am Samstag strömen schon um 11 Uhr, kaum dass der zweite Festtag beginnt, die Menschen in die Uferanlagen. Schätzungen der Winzer besagen, dass an beiden Tagen zusammen wohl rund 8000 Leute das Winzerfest besucht und ausgiebig gefeiert haben. „Den ganzen Tag über war viel los, es gab keine Stunde, in der es ruhig gewesen wäre“, sagt Josef Gierer, der Vorsitzende des Weinbauvereins bayerischer Bodensee. „Das ist perfektes Weintrinkerwetter.“ Tagsüber haben die Musikvereine Bösenreutin und Nonnenhorn für musikalische Unterhaltung gesorgt. Der warme und stimmungsvolle Samstagabend gehört – neben dem Wein – der Franz-Gapp-Band mit ihrer zauberhaften Sängerin Lulu. Die Wiese vor der Bühne ist voller Tänzer und Pärchen, die schwofen oder wild tanzen – was eben gerade passt. Lulu singt „Africa“ von Toto genauso schön wie „Smooth Operator“ von Sade. Michael Jackson oder ABBA – alles geht bei der Band, die für gnadenlos gute Stimmung sorgt. „Lulu singt nicht nur super, sie ist auch wunderschön“, schwärmt ein junger Mann mit leuchtenden Augen. Zum Schwärmen haben Lukas Schneider und Johanna Echter aus Schachters und Boldolz keine Zeit. Sie tanzen wild und ausgelassen mit vor Freude erhitzten Wangen.

Im Schankzelt der Winzer herrscht emsiges Treiben. Im „Schichtdienst“ stehen die Winzer an der Weintruhe oder am Tresen und bedienen. Alles muss schnell gehen. Tausende durstige Weinkennerkehlen wollen genießen. „Die Nummer 24“ ruft Oliver Schaugg vom Weingut Rebhof, und Alisa Wendel, die mit Magdalena Hornstein, Thomas Gierer und Joe Aichele an der Truhe steht, reicht ihm die Flasche Chardonnay vom Weingut Schmidt, noch bevor er ausgeredet hat. Jeder hat seine Aufgabe und der Betrieb läuft wie am Schnürchen. Ebenso in der Spülküche. Auf dem Winzerfest gibt es nämlich richtiges Geschirr. Der Natur zuliebe, von der hier ja alle leben. Es sind insgesamt etwa 100 Helfer, die dafür sorgen, dass die Gäste sich rundum wohl fühlen. Gebrauchtes Geschirr wird schnell von den Tischen geräumt. Am Abend machen das erwachsene oder jugendliche Helfer, am Tag waren auch Kinder wie Maissa und Laura unterwegs und haben freundlich lächelnd und gern auch gegen ein kleines Taschengeld Teller und Besteck eingesammelt. Wofür der Weinbauverein bayerischer Bodensee viel positive Rückmeldung bekommt, ist der Verpflegungsbereich. Alle Essenstände der Nonnenhorner Gastronomie und Vereine sind übersichtlich an einem Ort.

Unter anderem gibt es Kässpätzle vom Liederkranz Nonnenhorn, die auf spezielle Weise gehobelt werden. Wer einen Blick hinter den Stand wirft, sieht Ferdinand Bauer an der Dampfmaschine stehen, die den Teig fast ganz allein in den großen Topf hobelt. Bauer muss die fertigen Spätzle nur noch mit der großen Kelle aus dem Wasser fischen. Obwohl so viele Menschen auf dem Festgelände feiern, entsteht nirgendwo Enge – so weitläufig ist das Gelände, so vielseitig sind die Möglichkeiten zum Sitzen: In einem der Zelte, auf der Wiese unter den schön illuminierten Bäumen, auf dem Landungssteg oder sehr romantisch am wegen des Niedrigwassers besonders breiten Ufer. Rosemarie und Günther Wielath aus Feldkirch kommen jedes Jahr zum Winzerfest, heute stehen sie mit ihren Weingläsern an einem Holzfass direkt am Wasser. „Wir kennen alle Feste am See – aber das Winzerfest ist das schönste von allen. Gefolgt vom ,Komm und See’“, erklärt das Ehepaar. Es ist kurz vor 23 Uhr. Gleich ist Zapfenstreich. Von der Bühne klingt „We are the Champions“ über den Platz, und die Franz- Gapp-Band meint damit sicher die Gastgeber des wunderschönen Festes, die Winzerinnen und Winzer vom bayerischen Bodenseeufer.