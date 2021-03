Streit um Cityroller eskaliert

Einem 51-jährigen Mann hat offenbar missfallen, dass wiederholt Kinder mit ihren Cityrollern im Ängerle in Nonnenhorn vor seinem Haus vorbeifuhren. Seine ablehnende Haltung brachte er laut Polizeibericht bereits mehrfach dadurch zum Ausdruck, dass er den Kindern den „Mittelfinger“ zeigte. Am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr stieß er dann einen achtjährigen Jungen mit seinem Roller auf die Straße. Genau in diesem Moment wollte ein Auto vorbeifahren. Der Fahrer konnte jedoch noch rechtzeitig bremsen. Nun erwartet den 51-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.