Wieder eine Absage wegen Corona: Erst wenn es „vernünftig“ geht, will Bürgermeister Rainer Krauß die sechs scheidenden Gemeinderäte offiziell verabschieden. Die erste Sitzung in Corona-Zeiten und die letzte Sitzung der Legislaturperiode 2014 bis 2020 nutzte der Bürgermeister stattdessen, um mit dem Gremium in seiner alten Besetzung im großzügigen Stedi vor allem den Haushalt für das Corona-Jahr 2020 zu beschließen. Doch trotz allem sagte er auch ein bisschen „tschüss“.

„Das ist die letzte Sitzung des Gemeinderates in der alten Zusammensetzung“, begrüßte Krauß den Nonnenhorner Gemeinderat und sagte, dass es sich bei der vergangenen Sitzung wohl niemand habe vorstellen können, unter welchen Voraussetzungen man sich wieder treffen würde. Und obwohl er eigentlich und offiziell bei dieser letzten Sitzung jene sechs Gemeinderäte hätte verabschieden sollen, die in der neuen Legislaturperiode nicht mehr Teil des Gremiums sein werden, weigerte sich der Bürgermeister, dies unter den derzeit herrschenden Bedingungen zu tun. Denn, so begründete Krauß die Verschiebung der Verabschiedung: „So wollen wir nicht auseinander gehen.“ Schließlich habe der Rat, so führte er fort, „Immenses geleistet. Immenses für das Dorf und Immenses für den Bürger.“ Von der Dorferneuerung über den Breitbandausbau bis hin zur Rathaussanierung. Rund zehn Millionen Euro seien in diesen sechs Jahren investiert worden. „Das kann sich sehen lassen“, sagte er voller Stolz und betonte die gute und konstruktive Zusammenarbeit im Gremium, die er nicht als selbstverständlich ansah.

In Anbetracht dieser Gesamtleistungen, von denen jeder einzelne Rat seinen Beitrag geleistet habe, wollte Krauß einen „würdigen“ Rahmen für die Verabschiedung haben. Denn, so war er überzeugt, „das gehört sich so. Ihr wart sechs, zwölf, 18 oder 30 Jahre dabei.“

Sobald es möglich ist, will Krauß deshalb den Gemeinderat „in dieser Zusammensetzung“ und mit seinen Partnern in eine der schönen Nonnenhorner Gastronomien einladen. Darüber hinaus will er die scheidenden Gemeinderäte auch öffentlich verabschieden. Etwa im Rahmen einer Bürgerversammlung.