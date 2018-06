Segler geht auf dem See über Bord

Viel Glück hat ein 68-jähriger Segler am Dienstagnachmittag auf dem Bodensee gehabt: Er segelte alleine auf seinem acht Meter langen Segelboot unter vollen Segeln in der Seemitte auf der Linie Nonnenhorn/alte Rheinmündung. Aus bislang ungeklärter Ursache fiel er über Bord – wurde aber gerettet.

„Beste Segelbedingungen“ hätten auf dem Bodensee geherrscht, als der Einhandsegler am Dienstag unterwegs war, schreibt die Polizei. Dennoch war er ins Wasser gefallen. Obwohl sein Boot eine Sicherungsleine im Wasser nachzog, habe er diese nicht mehr erreicht, und das Boot segelte ohne ihn weiter, heißt es im Polizeibericht weiter. Zwei ältere Ehepaare, die mit ihren Motorbooten in der Nähe trieben, hörten die Hilferufe des Mannes. Während einer der Wassersportler einen Notruf absetzte, zog das andere Paar den 68-Jährigen aus dem Wasser. Dann fuhren sie dem unvermindert in Richtung Österreich treibenden Segelboot hinterher, so dass der Segler wieder an Bord gehen konnte. Die aufgrund des Seenotalarms zusammen mit der Wasserschutzpolizei alarmierte Nonnenhorner Wasserwacht überzeugte sich noch davon, dass der Mann nicht weiter verletzt war und nach Hause in seinen Heimathafen Fußach segeln konnte.

Die Wasserschutzpolizei appelliert vor dem Hintergrund dieses Unfalls an alle Segler – zumindest jene, die allein unterwegs sind – wenn schon keine Schwimmweste, dann wenigstens dringend einen sogenannten Automatikkragen zu tragen, der sich beim Aufprall aufs Wasser aufblase und damit einen tragischen Ausgang von Segelunfällen verhindern helfen könne. (lz)