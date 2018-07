Seenot: Vermisste Frau kehrt zurück

Die Retter der Integrierten Leitstelle Allgäu haben am Sonntagabend einen Notruf erhalten, bei dem eine Frau vermisst wurde, die mit ihrem Stand-Up-Paddle (SUP) auf den See gefahren sei und während des durchziehenden Gewitters in Not geraten sein könnte.

Noch während die Beamten der Lindauer Polizei den Seenotalarm vorbereiteten, kam die Frau jedoch zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Sie trug eine Rettungsweste. Die 46-Jährige war bei aufkommend schlechtem Wetter in verantwortungsvoller Weise bei Wasserburg mit dem SUP an Land gegangen und von einem Mann zurück nach Nonnenhorn gebracht worden, berichten die Beamten im Pressebericht.