Schneckenwinkler erfeiern 2000 Euro für Nonnenhorns Wasserwacht

Geschlagene sechs Jahre mussten vergehen, bis im Schneckenwinkel wieder einmal ein richtiges Fest stattfand. Warum diese lange Festpause gerade in einem Dorf, das so gerne feiert, eingetreten war, weiß keiner so genau. Vielleicht musste ein Generationenwandel vollzogen werden. Aber egal, sie feierten wieder, in diesem Jahr am 1. Juni, und bis auf einen kurzen Regenguss spielte das Wetter bestens mit. So machten sich 300 Nonnenhorner auf in den Schneckenwinkel hinter dem Torkel, um gemeinsam zu feiern. Damit es nicht langweilig wurde, gab es Musik, deren Gage Roland Kiefer spendete. Den Wein stellte Roland Hornstein zur Verfügung, gleichzeitig füllte er die Spendenkasse mit einem Betrag. Ernst Hehner stellte wieder seinen Hof zur Verfügung, so dass nicht alle auf der Gasse sitzen mussten, die Gemeinde sorgte für die Sitzgelegenheiten und die Narrenzunft stellte die Technik zur Verfügung. Mit dieser Hilfe erfeierten sich die Schneckenwinkler einen Betrag von 2000 Euro, die sie an die Helfer vor Ort spenden. Die Helfer vor Ort werden in Nonnenhorn von der Wasserwacht gestellt und freuten sich über den Geldsegen, mit dem sie laufende Kosten besser decken können. Foto: cf