Schmierfinken sprühen mehrere Graffitis

Ein Unbekannter hat mit seinen Graffitis, die er in Nonnenhorn und Lindau an Gebäude geschmiert hat, insgesamt einen Sachschaden von rund 1500 Euro angerichtet. Laut Polizeibericht hat ein 81-jähriger Rentner aus Nonnenhorn am Samstagnachmittag bei der Polizei gemeldet, dass eine Scheune mit einem weißen Schriftzug besprüht wurde. Dieser Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

Am selben Tag nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Lindau eine weitere Mitteilung über mehrere Graffiti auf der Lindauer Insel im Bereich Altes Rathaus/Bismarckplatz auf. Hier wurde eine Hauswand besprüht. Die Tatzeit wird eingegrenzt auf die Nacht von Dienstag auf Mittwoch oder Mittwoch auf Donnerstag. Hier beträgt der Schaden laut Polizei mehr als 1000 Euro.