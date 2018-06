Schefflergesellschaft zeigt sich großzügig beim Teamlauf

Beim Teamlauf der Bodenseebank sind am Wochenende 160 Läufer im Hauptlauf und 71 Kinder gestartet. Es war der fünfte Teamlauf der Bodenseebank in Nonnenhorn und über mangelnden Zuspruch konnte sich an diesem Abend niemand beklagen. Vom Grundschulkind über die Kindergarten-Mami bis zur regionalen Laufelite war alles in Nonnenhorn vertreten.

Nervosität gab es vor dem Start bei den Neulingen – wo findet der Wechsel zwischen den Teampartnern statt, wie geht es dann weiter, wo gibt es Getränke? Aber Mitorganisator Achim Linder erklärte im Vorfeld alles ruhig und verständlich und nahm allen die Angst. Und wie in jedem Jahr wollten zwar alle irgendwie schnell sein, aber dennoch erklangen in der Wechselzone immer wieder stöhnende Ausrufe: „Oh nein, da ist ja mein Partner schon wieder!“ Und dann ging es doch wieder munter auf die Strecke, wo überall Anwohner und ganz viele Kinder standen, die ihre kleinen Händchen ausstreckten um eine Stunde lang geduldig Läuferhände abzuklatschen.

Neubauer/Bühler gewinnen

Spannend war es beim Hauptlauf, den nach vielen zweiten Plätzen der vergangenen Jahre nun endlich einmal Uwe Neubauer und Manfred Bühler vom“ sZimmerer Team/Proformance“ für sich entscheiden konnten, dicht gefolgt vom schnellsten Mixed Team mit Peter Ahne und Lucie Mousoin vom TV Kempten. Nur eine Runde langsamer waren die schnellsten Damen, die pfeilschnellen „SGN Mädels“ Stephanie Wunderle und Laura Bieler. Insgesamt waren in diesem Jahr sehr viele hervorragende Läufer am Start und keines der 80 Teams schaffte weniger als hervorragende zehn Runden.

Spannend wurde es nach der Siegerehrung, als es um die Spendenschecks ging, die die Bodenseebank zu verteilen hatte, schließlich brachte jede gelaufene Runde einen Euro für einen guten Zweck ein. Die Läufer konnten im Vorfeld selber entscheiden, ob sie ihre Runden für die Schefflergesellschaft/Narrenverein Nonnenhorn oder den Kindergarten/Grundschule Nonnenhorn laufen wollten. Als es um die Spendenverteilung ging, bemerkte Bodenseebank-Vorstand Joachim Hettler augenzwinkernd: „Immer wenn Kinder im Spiel sind, wird es irrational, da hatte die Schefflergesellschaft nie eine Chance auf die meisten Runden.“ 21 Teams waren es letztlich, die sich für die Schefflergesellschaft angemeldet hatten, 59 Teams wollten für Kindergarten und Schule laufen. Für die Schefflergesellschaft waren es damit 328 gelaufene Runden, Kindergarten und Schule brachten stolze 1039 Runden zusammen. Für die 88 gelaufenen Kinderrunden spendete die Bank zudem für jede Institution 500 Euro und gab noch einen WM-Bonus von je 200 Euro dazu. Aufgerundet durften sich die Scheffler damit über 1100 Euro freuen, Kindergarten und Schule über 1800 Euro.

„Und weil,“ so Hettler, „Kindergarten und Schule ja eigentlich zwei eigenständige Einrichtungen sind, bekommt jeder von ihnen einen eigenen Scheck über 1800 Euro. Aus zwei Spendenschecks drei zu machen, war die erste große Überraschung dieses Abends.

Die ganz große Überraschung war jedoch, dass die Scheffler ihren Scheck spontan an Schule und Kindergarten weitergaben mit der Begründung: „Damit sie einen richtigen Batzen haben, mit dem sie arbeiten können!“