Sanierung des Rathauses wird günstiger als gedacht

Die Rathaussanierung und das Baugebiet „In den Gehren“ – das sind im vergangenen Jahr die Kerntthemen für die Nonnenhorner Verwaltung und den Gemeinderat gewesen. Über diese großen, aber auch viele kleine Projekte in der Gemeinde informierte Bürgermeister Rainer Krauß gut 70 Nonnenhorner bei der jüngsten Bürgerversammlung. Darüber hinaus gab der Gemeindechef einen Ausblick auf das, was in Nonnenhorn in diesem Jahr alles ansteht.

Es war der erste laue Sommerabend und ein Freitag. Trotzdem haben es sich gut 70 Nonnenhorner nicht nehmen lassen, ins Stedi zu kommen, um sich von ihrem Bürgermeister Bericht erstatten zu lassen über das vergangene Jahr.

Als wichtigstes Ereignis für die auf 1772 Einwohner angewachsene Gemeinde bezeichnete Rainer Krauß den Umbau des Rathauses und den Abschluss der Sanierung. Anhand von Fotos zeigte er, was sich im Innern alles verbessert hat und erklärte ihnen auch, dass aufgrund des Denkmalschutzes die Fassade nicht mehr rot, sondern gelb ist.

Eine wesentliche Veränderung zu früher ist, dass es nun durch den neuen Anbau – in dem sich ein Treppenhaus und auch ein Lift befinden – ins Rathaus geht. Zwar werde der alte Eingang nicht mehr genutzt, aber dennoch die derzeitige provisorische Treppe im Herbst durch eine neue ersetzt. Auch auf den Anblick der herrlichen Glyzinie, die der Sanierung zum Opfer gefallen ist, müssen die Nonnenhorner in Zukunft nicht verzichten: Eine neue sei schon gepflanzt und wachse bereits, beruhigte Krauß die Bürger.

Insgesamt, so das Fazit des Bürgermeisters, „haben wir heute ein deutlich funktionaleres Gebäude“. Und: „So wie es ausschaut, werden wir den Kostenrahmen von 1,9 Millionen Euro nicht überschreiten, wahrscheinlich sogar drunter bleiben.“ Und zwar einschließlich Außenanlagen und Möbeln, die in der ursprünglichen Kalkulation nicht enthalten waren. Offiziell wird das Rathaus am 5. Mai eingeweiht, kündigte Krauß an und lud die Bürger dazu ein, sich bei einem Gang durch das rundum sanierte Gebäude selbst ein Bild zu machen.

Auch ein weiteres großes Projekt oder – wie Krauß die Ausweisung des Baugebietes „In den Gehren“ auch nannte – eine „unendliche Geschichte“ geht jetzt in die Schlussrunde. Nach jahrelangem Ringen wurde im vergangenen Jahr die rund eine Million Euro teure Erschließung beendet. Die Gemeinde habe vier der fünf gemeindeeigenen Parzellen bereits verkauft. Sie erwarte einen Erlös von insgesamt 1,7 Millionen Euro.

Im Zusammenhang mit dem Baugebiet hat Nonnenhorn zudem den Schererweg mit Straßenentwässerung und Beleuchtung sowie neuen Hausanschlüssen ausgebaut. Auch ein einseitiger Gehweg sei hinzugekommen. Der Feinbelag werde aufgebracht, so versicherte Krauß, sobald die Bauarbeiten im Baugebiet beendet sind. Ebenso wegen des Baugebietes, aber aus baurechtlichen Gründen, hat die Gemeinde die Straße „Im Ängerle“ mit einer neuen Straße angeschlossen. „Das wird ein verkehrsberuhigter Bereich werden“, kündigte Krauß an und berichtete außerdem noch von der Sanierung des „Bahnwegle“ bis zur Unterführung Kressbronn.

Vorangekommen ist die Gemeinde nach Aussage des Bürgermeisters mit der Dorfsanierung: Da stehe der dritte Teilabschnitt mit dem Kappellenplatz und der Conrad-Forster-Straße an. Dabei stellte Krauß den Bürgern die Pläne mit der Verschwenkung der Straße, Park samt gläsernen Garage für den historischen Narren-Benz gegenüber des Rathauses und der Rund-um-Öffnung der Jakobus-Kapelle vor. Noch seien Gespräche mit den Eigentümern notwendig, insbesondere um den Plan eines öffentlichen Parkplatzes auf einer privaten Fläche in der Mauthausstraße realisieren zu können, Krauß zeigte sich allem in allem jedoch zuversichtlich. „Wir liegen gut im Rennen“, meinte er und sah dem Baubeginn im Herbst vertrauensvoll entgegen.

Bei Kanalsanierung müssen teilweise auch Bürger zahlen

Neben verschiedenen Investitionen, die Nonnenhorn in diesem Jahr tätigen will, wie etwa für das Stedi, das Strandbad oder den Breitbandausbau in der Uferstraße, bereitete Krauß die Bürger darauf vor, dass in Sachen Kanalsanierung Kosten auf sie zukommen. Da die Gemeinde gesetzlich dazu verpflichtet sei dafür zu sorgen, dass kein Regenwasser in die Schmutzwasserkanäle fließe, habe sie nun damit begonnen, alle Schächte und Einleitungsstellen zu überprüfen. Sollte sich zeigen, dass private Kanäle undicht seien, müssten die Grundstückseigentümer die Schäden auf ihre Kosten beheben.

Neuer höherer Bahnsteig endlich in Sicht

„Ich glaube, dass wir näher dran sind als je zuvor“, sagte Bürgermeister Rainer Kraus, als er den Nonnenhornern in der Bürgerversammlung über die Ergebnisse seiner Gespräche mit der Deutschen Bahn berichtet. Bekanntlich kämpfen die Nonnehorner schon seit Jahren um einen höheren Bahnsteig. Der letzte Stand sei nun, dass der Nonnenhorner Bahnhof noch in diesem Herbst ein elektronisches Stellwerk bekomme. Dafür werde ein neues Gebäude am Lerchentorkel errichtet. Im März nächsten Jahres folge dann der Umbau der Signaltechnik. Von April bis Oktober 2019 will die Bahn die Bahnübergänge um- und neu bauen, nachdem sie das elektronische Stellwerk in Betrieb genommen habe. In diesem Zusammenhang werde dann auch ein Außenbahnsteig neu gebaut. Der Freistaat habe Krauß bereits eine Förderung über 2,3 Millionen Euro zugesichert. Von daher fasste Krauß die Aussicht auf einen benutzerfreundlich Bahnsteig mit den Worten zusammen: „Es sieht nicht so schlecht aus.“

Autos und Parken beschäftigen die Bürger

Die Nonnenhorner nutzen ihre Bürgerversammlung regelmäßig für Nachfragen und auch Kritik. So beklagte ein Anwohner die Verkehrssituation in der Uferstraße: Weil vor einem Restaurant zahlreiche Autos parkten, komme es für Radfahrer, aber auch für Autofahrer immer wieder zu gefährlichen Situationen. „Wegen neun Parkplätzen müssen Tausende Radfahrer und Autos leiden“, sagte er und bekam Applaus aus dem Publikum.

Allerdings machte Bürgermeister Rainer Krauß darauf aufmerksam, dass es bezüglich der Uferstraße zwei Lager gebe: „Die einen sagen, es wird gerast, die anderen sagen, es kann nicht gefahren werden.“ Deshalb habe der Gemeinderat die versetzten Parkplätze beschlossen und habe dabei die Meinung vertreten: „Wenn alle etwas langsamer tun, kann man auch fahren.“ Vorausgesetzt es würde richtig geparkt. „Aus dem Stand raus habe ich keine Lösung“, so Krauß.

Eine Nonnenhornerin schlug vor, ein Schild an der Kreuzung Sonnenbichlstrasse anzubringen, das die Besucher der Seegemeinde auf den Bahnhofsparkplatz leite, statt sie parkplatzsuchend die Seehalde bis zum See hinunterfahren zu lassen, um dann schließlich doch am Bahnhof zu parken. Während Krauß darauf hinwies, dass die Straßenführung extra so gemacht sei, dass die Gäste automatisch zum Bahnhof führen, brachte eine andere Bürgerin das Problem auf den Punkt: „Ein Schild hilft nichts. Die Leute wollen bis an den See runterfahren.“

Ein Besucher wollte wissen, wie sich das neue Grundsteuerurteil auf die Nonnenhorner Grundstücksbesitzer auswirke. Darauf konnte Krauß noch keine Antwort geben: „Wie in ganz Deutschland wissen auch wir nicht, wie die Grundsteuer in Zukunft aussehen wird.“