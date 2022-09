Erneut wurden in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch mehrere Fahrzeuge in Nonnenhorn und Wasserburg beschädigt, teilt die Polizei mit. Es handelte sich um hochwertige Fahrzeuge der Marken BMW, Audi und Mercedes. Diese Fahrzeuge standen vor Hotels in Wasserburg und Nonnenhorn. Es entstand ein Schaden von rund 20000 Euro. Sachdienliche Hinweise erwünscht die Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 9100.