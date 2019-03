Rette sich wer kann auf die Gummi-Insel

Bei Wettspielen ist sich jeder selbst der Nächste, diese Erfahrung haben die Nonnenhorner Kinder beim Kinderball im Stedi hautnah erleben dürfen, nachdem sie wieder den legendären Umzug durchs Dorf gemacht hatten.

Beim Tanzen um blaue und rote Matten galt es, bei Abbruch der Musik schnellstens ein Plätzchen auf einer der Matten zu finden. So wurde der Platz rapide knapper und so manches enttäuschte Gesicht stand bald am Rande und schaute zu, wie auch andere vergeblich versuchten, sich auf eine Gummi-Insel zu retten. Dass das im Grunde nur ein Spiel war, bei dem am Ende alle das gleiche gewannen, nämlich Süßigkeiten, entspannte die Situation aber schnell.

Und so konnten alle wieder zur Musik herumtoben, gemeinsam versuchen, hinter die Zaubertricks zu kommen, die da auf der Bühne präsentiert wurden und weitere Spiele machen, der Nachmittag war also gerettet – für die Kinder, aber auch für die Eltern, die sich so wieder auf Kaffee und Kuchen konzentrieren konnten.